Нигматуллин: Бразилия — разочарование ЧМ-2022. Уже приучили всех к несерьёзному поведению

«Разочарованием чемпионата мира для меня стала сборная Германии. Я надеялся на то, что они проявят себя получше. Наверное, у них происходит смена поколений. Возможно, отсутствие Лёва даёт о себе знать. У этого провала есть много причин.



Также разочаровала сборная Бразилии. Но они уже приучили в последние годы к несерьёзному поведению. Они танцуют, развлекаются. Это их стиль жизни, но футбол чуть-чуть о другом. Это профессиональный вид спорта, требующий уважения и к себе, и к соперникам, и к игре. Танцевать с тренером — прекрасное шоу, но оно лучше подойдёт к их ежегодному бразильскому фестивалю», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.