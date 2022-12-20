Толпа помешала сборной Аргентины по футболу завершить чемпионский парад в Буэнос-Айресе

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

18 декабря сборная Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре обыграла команду Франции (3:3; 4:2 — по пенальти). В честь прибытия игроков на родину президент страны Альберто Фернандес подписал указ об объявлении 20 декабря выходным днем. Изначально планировалось, что сборная проедет рядом с главным символом столицы Аргентины — Обелиском.

«Нам не дают проехать и поприветствовать всех, кто собрался у Обелиска. Сопровождающие нас службы безопасности не разрешают ехать дальше. Прошу прощения от имени всех игроков-чемпионов», — написал Тапия.

Как сообщил телеканал LN+, игроков сборной вывезут на вертолетах с маршрута, по которому они должны были доехать до центра столицы города в рамках празднования победы на чемпионате мира на территорию президентского дворца, где они могут выйти на балкон. Как передает с места событий корр. ТАСС, некоторое время назад вертолет действительно кружил над центром аргентинской столицы. Позже портал «Инфобае» опубликовал фотографии полузащитника сборной Энцо Фернандеса в кабине вертолета в футболке сборной и с медалью на шее. По информации портала, игроки сборной совершили круг почета в небе Буэнос-Айреса и вернулись на базу AFA в городе Эсейса.

Люди стали собираться у Обелиска с вечера. К моменту выезда сборной с базы AFA, где они провели остаток ночи после прибытия на родину, стало очевидно, что количество собравшихся не позволит проехать автобусу. Аргентинской полиции не удалось сдержать поток людей, заполонивших все автострады, по которым был проложен маршрут. За четыре часа кортеж смог проехать всего несколько километров.