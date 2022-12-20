На вершине мира. Как Месси провёл свои пять ЧМ

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
23:41 (мск), источник: Чемпионат.com

На вершине мира. Как Месси провёл свои пять ЧМ

В 2022-м великий аргентинец наконец-то взял Кубок мира. Вспоминаем все попытки Лео завоевать самый желанный трофей.

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Источник: AP 2022

Считается, что для вхождения в сонм великих футболисту обязательно нужно выиграть чемпионат мира. Для Лионеля Месси многие готовы были сделать исключение. Теперь, впрочем, в этом нет необходимости.

ЧМ-2006. Начало

На чемпионате мира в Германии Месси, которому по ходу турнира исполнилось 19 лет, ещё не был игроком стартового состава сборной Аргентины. Однако он вышел на замену во втором матче группового этапа, принял участие в разгроме Сербии и Черногории (6:0), забив гол, и появился в старте в матче с Нидерландами. 0:0 — и Аргентина вышла в плей-офф с первого места.

В ⅛ финала с Мексикой Лео вновь выскочил на поле со скамейки запасных и забил гол, который не засчитали. Аргентина всё же победила в дополнительное время (2:1) и вышла на Германию в четвертьфинале, которой проиграла 1:1 (2:4 пен.). Месси в этом матче не участвовал, за что тренер сборной Аргентины Хосе Нестор Пекерман подвергся критике.

Фоторепортаж
Карьера Месси в сборной Аргентины

ЧМ-2010. Фальстарт

На ЧМ в ЮАР Месси ехал уже в роли главной звезды национальной команды. Аргентина выиграла все три матча в группе — у Нигерии, Южной Кореи и Греции, — но Лионель закончил предварительный этап без результативных действий.

В ⅛ финала Месси помог команде победить Мексику (3:1), отдав голевую передачу. А в четвертьфинале Аргентина нарвалась на Германию — и была уничтожена (0:4). Великий Диего Марадона в роли главного тренера сборной Аргентины — никто так и не понял, что это было.

ЧМ-2014. Первый финал

Турнир, который Месси, наверное, обязан был выигрывать. 27 лет — золотой возраст для футболиста. Группу Аргентина прошла сравнительно легко, обыграв Боснию и Герцеговину, Иран и Нигерию, причём Лео забил целых четыре мяча.

В первом матче плей-офф Месси отдал голевой пас в дополнительное время матча со Швейцарией. Гол Анхеля Ди Марии оказался единственным. Затем последовали победы над Бельгией (1:0) и Нидерландами (0:0, 4:2 пен.) — «оранжевым» Лионель забил в серии послематчевых пенальти. В финале же Аргентина снова проиграла Германии (0:1 д. в.). Несмотря на это, Лео признали лучшим игроком турнира.

ЧМ-2018. Последний шанс?

Аргентина, ведомая Месси, едва не застряла на стадии группового этапа. Неожиданная ничья 1:1 с Исландией при нереализованном Лео пенальти, разгром 0:3 от Хорватии… В третьем матче с Нигерией Месси забил, но африканцы сравняли счёт. И вышли бы в ⅛ финала, если бы не спасительный для Аргентины гол экс-спартаковца Маркоса Рохо на 86-й минуте.

Увы, путь Месси на турнире в России завершился уже в ⅛ финала. Аргентина в ярчайшем матче уступила Франции 3:4. Тогда казалось, что это был последний реальный шанс Лионеля выиграть турнир…

ЧМ-2022. Последний шанс!

А вот теперь уже точно последний. Аргентина стартовала с оглушительного поражения от Саудовской Аравии (1:2). Месси открыл счёт с пенальти, но, как вы понимаете, это стало слабым утешением для него и всей страны. После этого матча аргентинцы… нет, не развалились. А пошли вперёд, ведомые своим лидером.

В группе были одержаны две сухие победы — над Мексикой и Польшей. Месси забил только мексиканцам. А в плей-офф Лионель преобразился — в том смысле, что до этого ему никогда не удавалось забивать в матчах на вылет.

Австралия, Нидерланды, Хорватия — кто там следующий, Франция? Давайте её сюда. И даже дубля в совершенно безумном финале могло не хватить для титула, ведь Мбаппе ответил лидеру Аргентины тремя мячами. Но в серии пенальти Лео, в отличие от некоторых других великих игроков прошлого, не промахнулся. И был вознаграждён. По-хорошему, после такого надо заканчивать карьеру, если тебе 35.

Месси или Марадона? Тут всё равно у каждого своё мнение. Месси или Роналду? А вот здесь, кажется, вопрос закрыт.

Сборная Аргентины — чемпион мира!
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1938
Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
1982
Испания
1
Италия
Италия
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