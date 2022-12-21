Фанаты сборной Аргентины прыгали с моста, чтобы попасть в автобус команды
Два болельщика сборной Аргентины по футболу прыгнули с моста, чтобы попасть в автобус к команде во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе, сообщает телеканал TN.
Два болельщика сборной Аргентины по футболу прыгнули с моста, чтобы попасть в автобус к команде во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе, сообщает телеканал TN.
По данным СМИ, на улицы Буэнос-Айреса, чтобы поприветствовать национальную команду, вышли от трех до четырех миллионов человек, они заблокировали многие улицы. Футболисты должны были добраться на автобусе до центральной площади города, но из-за заторов игроков пришлось эвакуировать на вертолетах.
Во время проезда сборной Аргентины под одним из мостов в автобус с командой попытались спрыгнуть двое болельщиков. Одному из фанатов удалось попасть в автобус, второй болельщик упал на людей, следовавших за игроками национальной команды.
В воскресенье сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира (1978, 1986, 2022). В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли французов в серии пенальти. Вторник в Аргентине был объявлен выходным днем.