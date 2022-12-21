Фанаты сборной Аргентины прыгали с моста, чтобы попасть в автобус команды

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По данным СМИ, на улицы Буэнос-Айреса, чтобы поприветствовать национальную команду, вышли от трех до четырех миллионов человек, они заблокировали многие улицы. Футболисты должны были добраться на автобусе до центральной площади города, но из-за заторов игроков пришлось эвакуировать на вертолетах.

Во время проезда сборной Аргентины под одним из мостов в автобус с командой попытались спрыгнуть двое болельщиков. Одному из фанатов удалось попасть в автобус, второй болельщик упал на людей, следовавших за игроками национальной команды.