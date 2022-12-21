Луи ван Гал: Если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю

«Я снова на пенсии. Но если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова ван Гала Goal.com со ссылкой на 3FM.



Напомним, под руководством ван Гала сборная Нидерландов дошла до ¼ финала чемпионата мира — 2022, где уступила будущим победителям турнира — национальной команде Аргентины (2:2, 3:4 — по пенальти). После турнира в Катаре ван Гал покинул свой пост. Новым главным тренером сборной Нидерландов стал Рональд Куман.