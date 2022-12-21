Месси стал самым бьющим игроком ЧМ, Мбаппе — на втором месте

На втором месте по этому показателю расположился форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе. Тройку лидеров по этому показателю замкнул Оливье Жиру.

Месси за весь турнир нанёс 33 удара, Мбаппе пробил в сторону ворот соперника на один раз меньше, а на счету Жиру всего 16 ударов.

На минувшем мировом первенстве Килиан забил восемь голов в семи матчах и отдал одну результативную передачу. Аргентинец забил семь голов и отдал три голевых паса. В финале Мбаппе оформил хет-трик, а Месси — дубль. При этом француз дважды отличился с пенальти и один раз с игры.