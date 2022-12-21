СМИ узнали количество пострадавших фанатов сборной Аргентины

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«По меньшей мере 31 человеку понадобилась помощь медиков во время ожидания приезда сборной Аргентины», — пишет издание.

У большинства травмы, связанные с падениями, и порезы.

Люди на улицах забирались на крыши остановок, светофоры, деревья и даже проникли внутрь обелиска — монумента в сердце столицы Аргентины. Все это — в надежде лучше рассмотреть футболистов, когда они подъедут.

На улицы Буэнос-Айреса, по разным подсчетам, вышло свыше 3 миллионов человек. Все ждали, что игроки сборной проедут на автобусе по центру города, однако эти планы реализовать не удалось. Футболистов из-за большого скопления людей пришлось эвакуировать на вертолетах.