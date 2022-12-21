СМИ узнали количество пострадавших фанатов сборной Аргентины
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек — РИА Новости. Более 30 человек пострадали в центре Буэнос-Айреса во время ожидания сборной Аргентины по футболу, выигравшей чемпионат мира, сообщила газета La Nación.
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек — РИА Новости. Более 30 человек пострадали в центре Буэнос-Айреса во время ожидания сборной Аргентины по футболу, выигравшей чемпионат мира, сообщила газета La Nación.
«По меньшей мере 31 человеку понадобилась помощь медиков во время ожидания приезда сборной Аргентины», — пишет издание.
У большинства травмы, связанные с падениями, и порезы.
Люди на улицах забирались на крыши остановок, светофоры, деревья и даже проникли внутрь обелиска — монумента в сердце столицы Аргентины. Все это — в надежде лучше рассмотреть футболистов, когда они подъедут.
На улицы Буэнос-Айреса, по разным подсчетам, вышло свыше 3 миллионов человек. Все ждали, что игроки сборной проедут на автобусе по центру города, однако эти планы реализовать не удалось. Футболистов из-за большого скопления людей пришлось эвакуировать на вертолетах.
Сборная Аргентины 18 декабря выиграла в третий раз чемпионат мира по футболу. Этой победы страна ждала 36 лет. Вторник в Аргентине объявлен выходным, чтобы люди могли отпраздновать возвращение игроков на родину.