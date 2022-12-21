«Неописуемое безумие». Как Аргентина встретила своих чемпионов

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Путь на родину у Лионеля Месси со товарищи получился долгим. Только во вторник утром команда прибыла в Аргентину, игроки немного передохнули на базе Ассоциации футбола Аргентины (AFA), чтобы позднее в открытом автобусе добраться до Обелиска на площади Республики — достопримечательности в центре Буэнос-Айреса.

Однако триумфальный путь аргентинским футболистам давался нелегко. Почти так же нелегко, как путь к триумфу на чемпионате мира. Несмотря на усиленные меры безопасности, у полиции не получалось сдерживать натиск толп болельщиков, стремившихся заранее занять места по предполагаемому маршруту следования автобуса с игроками. Да и шансов у полиции, надо признать, не было.

Как сообщил телеканал TN, на улицы аргентинской столицы вышли 3 млн человек. Именно столько и живет в Буэнос-Айресе (население столичной агломерации все-таки больше — 14 млн человек). В результате паралича движения все графики передвижения праздничного кортежа были сорваны. Стало понятно, что до Обелиска добраться будет сложно. Тогда был объявлен новый маршрут, по Автостраде 25 мая, но и его тут же забили болельщики.