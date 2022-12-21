Десятки тысяч людей в столице Марокко встретили сборную после четвертого места на ЧМ

Вчера в Рабате, столице Марокко, футболисты сборной Марокко и тренерский штаб во главе с Валидом Реграги проехали по улицам города на открытом автобусе и поприветствовали десятки тысяч собравшихся людей.

Марокканцы стали первой африканской и арабской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира. На стадии ⅛ финала сборная Марокко обыграла испанцев в серии послематчевых пенальти. В итоге команда заняла четвёртое место, уступив сперва в полуфинале Франции (0:2), а затем Хорватии в матче за бронзу (1:2).