В ходе столкновений в столице Аргентины пострадали восемь полицейских и пожарных

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 декабря. /ТАСС/. Столкновения между полицейскими и болельщиками произошли во вторник в центре Буэнос-Айреса после окончания празднований по случаю возвращения национальной сборной по футболу. Как сообщил телеканал Todo Noticias, пострадали восемь стражей порядка и пожарных.

Столкновения произошли после того, как пожарные при содействии полиции попытались удалить из полой внутренней части Обелиска болельщиков, которые проникли туда незаконно. Когда полицейские оцепили монумент, несколько десятков человек стали бросать в них камни и бутылки. Полиция в ответ применила резиновые пули.

Рано утром во вторник группа болельщиков высадила дверь, ведущую внутрь памятника, который обычно закрыт для публики. За вандализм были задержаны 13 человек.

Во вторник на улицы Буэнос-Айреса вышло от трех млн до пяти млн человек, которые хотели увидеть новых чемпионов мира. Их кортеж должен был проследовать по всему городу, но из-за наплыва людей автобус с футболистами проехал всего несколько километров, после чего игроков увезли на вертолетах. Больше всего людей ждало сборную у Обелиска. Задержания начались, когда площадь вокруг монумента практически опустела.