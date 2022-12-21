Вечно второй: Ди Мария сделал Лео великим, но остался в тени

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Анхель Ди Мария бежал в строну партнеров по команде, а по его щекам текли слезы. Полузащитник забил второй гол Аргентины в финале чемпионата мира. Камеры выхватывали футболиста и после дубля Килиана Мбаппе. В тот момент тоже были слезы, но они не имели ничего общего с радостью. Безумная концовка заставила Анхеля пережить эмоциональные качели. После финального свистка все говорили только о величии Лионеля Месси.

Забивал во всех финалах

Анхель не только отличился в игре с французами, но и заработал пенальти, который уверенно реализовал Месси. Забитые мячи в решающих матчах можно назвать фишкой Ди Марии. Именно его голы приносили трофеи сборной.

Все началось еще в 2008 году. Аргентина тогда завоевала золотые медали на Олимпийских играх. В финале пала Нигерия, а победный мяч забил Ди Мария. То золото 11 лет оставалось единственным трофеем Месси в сборной.

Ситуация изменилась в прошлом году, когда Лео выиграл долгожданный Кубок Америки. Вновь финал и победа со счетом 1:0. Угадаете, кто забил единственный мяч в матче с бразильцами? Верно! Ди Мария исполнил фирменный «черпак», добыв Аргентине трофей.

В июне текущего года аргентинцы взяли очередной кубок. ФИФА придумала турнир под названием Финалиссима. В нем встречались чемпионы Европы и Южной Америки. Сборная Аргентины разгромила итальянцев со счетом 3:0, а Ди Мария забил второй гол.

С момента дебюта Анхеля национальная команда завоевала четыре трофея. В финале каждого из турниров Ди Мария отличался. Дважды его мячи становились единственными. Однако никто не называл полузащитника главным героем сборной. Все внимание доставалось всегда Месси.

Подружился с Месси

Кто знает, как бы сложился финал чемпионата мира 2014 года, если бы Ди Мария в нем сыграл. Анхель тогда получил травму в четвертьфинале с бельгийцами и не успел восстановиться к матчу с Германией. Однако он делал обезболивающие уколы перед игрой и в перерыве, чтобы помочь команде в случае форс-мажора.

«Перед финалом сказал тренеру: “Если выпустите меня, я буду играть, пока не сломаюсь”. После разговора с Сабельей начал плакать и не мог ничего с собой поделать. Понимал, что не был готов. Горько наблюдать за матчем и понимать, что ничем не могу помочь команде. Это был самый тяжелый день в жизни», — рассказывал Ди Мария.

Повреждение могло оставить Анхеля без финала и в этот раз. Полузащитник не тренировался в полную силу после встречи с Польшей на групповом этапе. Он провел в плей-офф только восемь минут до матча с французами. К счастью Лионеля Скалони, Ди Мария успел восстановиться к решающей игре.

Ди Мария и Месси стали единственным футболистами из состава 2014 года, которые попали в заявку на чемпионат мира в Катаре. Они вместе не пропускали большие турниры со сборной с 2008 года и успели сдружиться.

«Всегда называю его “гномом”. Это было не с самого начала знакомства, но я стал так делать, когда мы подружились. Он называет меня “лапшой”, так будет всегда. Отношусь к нему как к обычному человеку, Лео это нравится. Он не любит играть на публику, поэтому общается с теми, с кем ладит. С теми, кто относится к нему как к равному», — признавался Ди Мария.

Всегда на вторых ролях

Анхель за время карьеры объездил все топовое лиги, кроме немецкой, но лишь раз пересекся с Лео. Они вместе провели в «ПСЖ» сезон-2021/22, после чего Ди Мария перебрался в «Ювентус». В Италии пресса не ждала многого от перехода аргентинца, за которого неожиданно вступился Джанлуиджи Буффон.

«Ди Мария всегда оставался в тени партнеров. Я никогда не понимал, почему так происходит. Футбол следует логике, которая не всегда поддается объяснению. Мы говорим о настоящем топ-игроке, он способен жертвовать собой ради товарищей по команде. Думаю, что в Италии не в полной мере осознают его талант», — сказал Буффон.

Вратарь точно подметил, что Анхель всегда оставался в тени. На протяжении всей карьеры Ди Марию окружали выдающиеся нападающие, которые переключали на себя внимание журналистов и болельщиков. В сборной таким был Лео.

В «Реале» атаку «сливочных» олицетворял Криштиану Роналду. Из Испании Анхель переехал в Манчестер, но за год успел лишь разругаться с Луи ван Галом и отправиться в «ПСЖ». Во Франции на Ди Марию сначала отбрасывал тень Златан Ибрагимович, а потом ему на смену пришли Неймар с Мбаппе.

При этом Анхель везде был игроком стартового состава и имел отличные показатели по системе «гол+пас». Однако каждый раз в атаке оказывалась звезда исторического масштаба. Ди Марии приходилось подстраиваться под более именитых партнеров.

Даже на финал чемпионата мира Ди Мария вышел на левом фланге — не родной для себя позиции. Обычно он играет справа, но ради плана Скалони согласился перестроиться. И в этом весь Анхель. Аргентинец всегда готов жертвовать собой ради успеха команды. Если бы в футболе вручался «Оскар», то Ди Мария непременно получил бы статуэтку за лучшую роль второго плана.