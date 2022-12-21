Вечно второй: Ди Мария сделал Лео великим, но остался в тени
РИА Новости Спорт напоминает о человеке, который приложил не меньше сил к успеху команды в решающем матче.
РИА Новости Спорт напоминает о человеке, который приложил не меньше сил к успеху команды в решающем матче.
Анхель Ди Мария бежал в строну партнеров по команде, а по его щекам текли слезы. Полузащитник забил второй гол Аргентины в финале чемпионата мира. Камеры выхватывали футболиста и после дубля Килиана Мбаппе. В тот момент тоже были слезы, но они не имели ничего общего с радостью. Безумная концовка заставила Анхеля пережить эмоциональные качели. После финального свистка все говорили только о величии Лионеля Месси.
Анхель не только отличился в игре с французами, но и заработал пенальти, который уверенно реализовал Месси. Забитые мячи в решающих матчах можно назвать фишкой Ди Марии. Именно его голы приносили трофеи сборной.
Все началось еще в 2008 году. Аргентина тогда завоевала золотые медали на Олимпийских играх. В финале пала Нигерия, а победный мяч забил Ди Мария. То золото 11 лет оставалось единственным трофеем Месси в сборной.
Ситуация изменилась в прошлом году, когда Лео выиграл долгожданный Кубок Америки. Вновь финал и победа со счетом 1:0. Угадаете, кто забил единственный мяч в матче с бразильцами? Верно! Ди Мария исполнил фирменный «черпак», добыв Аргентине трофей.
В июне текущего года аргентинцы взяли очередной кубок. ФИФА придумала турнир под названием Финалиссима. В нем встречались чемпионы Европы и Южной Америки. Сборная Аргентины разгромила итальянцев со счетом 3:0, а Ди Мария забил второй гол.
С момента дебюта Анхеля национальная команда завоевала четыре трофея. В финале каждого из турниров Ди Мария отличался. Дважды его мячи становились единственными. Однако никто не называл полузащитника главным героем сборной. Все внимание доставалось всегда Месси.
Кто знает, как бы сложился финал чемпионата мира 2014 года, если бы Ди Мария в нем сыграл. Анхель тогда получил травму в четвертьфинале с бельгийцами и не успел восстановиться к матчу с Германией. Однако он делал обезболивающие уколы перед игрой и в перерыве, чтобы помочь команде в случае форс-мажора.
«Перед финалом сказал тренеру: “Если выпустите меня, я буду играть, пока не сломаюсь”. После разговора с Сабельей начал плакать и не мог ничего с собой поделать. Понимал, что не был готов. Горько наблюдать за матчем и понимать, что ничем не могу помочь команде. Это был самый тяжелый день в жизни», — рассказывал Ди Мария.
Повреждение могло оставить Анхеля без финала и в этот раз. Полузащитник не тренировался в полную силу после встречи с Польшей на групповом этапе. Он провел в плей-офф только восемь минут до матча с французами. К счастью Лионеля Скалони, Ди Мария успел восстановиться к решающей игре.
Ди Мария и Месси стали единственным футболистами из состава 2014 года, которые попали в заявку на чемпионат мира в Катаре. Они вместе не пропускали большие турниры со сборной с 2008 года и успели сдружиться.
«Всегда называю его “гномом”. Это было не с самого начала знакомства, но я стал так делать, когда мы подружились. Он называет меня “лапшой”, так будет всегда. Отношусь к нему как к обычному человеку, Лео это нравится. Он не любит играть на публику, поэтому общается с теми, с кем ладит. С теми, кто относится к нему как к равному», — признавался Ди Мария.
Анхель за время карьеры объездил все топовое лиги, кроме немецкой, но лишь раз пересекся с Лео. Они вместе провели в «ПСЖ» сезон-2021/22, после чего Ди Мария перебрался в «Ювентус». В Италии пресса не ждала многого от перехода аргентинца, за которого неожиданно вступился Джанлуиджи Буффон.
«Ди Мария всегда оставался в тени партнеров. Я никогда не понимал, почему так происходит. Футбол следует логике, которая не всегда поддается объяснению. Мы говорим о настоящем топ-игроке, он способен жертвовать собой ради товарищей по команде. Думаю, что в Италии не в полной мере осознают его талант», — сказал Буффон.
Вратарь точно подметил, что Анхель всегда оставался в тени. На протяжении всей карьеры Ди Марию окружали выдающиеся нападающие, которые переключали на себя внимание журналистов и болельщиков. В сборной таким был Лео.
В «Реале» атаку «сливочных» олицетворял Криштиану Роналду. Из Испании Анхель переехал в Манчестер, но за год успел лишь разругаться с Луи ван Галом и отправиться в «ПСЖ». Во Франции на Ди Марию сначала отбрасывал тень Златан Ибрагимович, а потом ему на смену пришли Неймар с Мбаппе.
При этом Анхель везде был игроком стартового состава и имел отличные показатели по системе «гол+пас». Однако каждый раз в атаке оказывалась звезда исторического масштаба. Ди Марии приходилось подстраиваться под более именитых партнеров.
Даже на финал чемпионата мира Ди Мария вышел на левом фланге — не родной для себя позиции. Обычно он играет справа, но ради плана Скалони согласился перестроиться. И в этом весь Анхель. Аргентинец всегда готов жертвовать собой ради успеха команды. Если бы в футболе вручался «Оскар», то Ди Мария непременно получил бы статуэтку за лучшую роль второго плана.
Сергей Погребняк