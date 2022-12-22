Фюллькруг: Пугает, сколько негодования получила сборная Германии после вылета с чемпионата мира

«Я не боюсь сказать это: пугает, сколько негодования получила сборная Германии после игры с Японией и после вылета с чемпионата мира. Я считаю, что это позор. Команде порой желают провала, а не успеха. Я не знаю, почему так происходит. Могу сказать только одно: Каждый игрок на поле невероятно гордится тем, что носит футболку сборной Германии».