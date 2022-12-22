Месси хочет показать Кубок мира на «Парк де Пренс». «ПСЖ» опасается реакции Мбаппе и французских фанатов
Лионель Месси хочет презентовать Кубок мира на следующем домашнем матче «ПСЖ».
Лионель Месси хочет презентовать Кубок мира на следующем домашнем матче «ПСЖ».
По информации Goal, нападающий сборной Аргентины попросил руководство клуба позволить ему показать трофей болельщикам. Однако в клубе не уверены, что позволят ему это сделать.
Основная проблема, по мнению руководства, заключается в том, что сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла сборную Франции. Кроме того, руководство обеспокоено возможной реакцией Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик в этом матче.
28 декабря «ПСЖ» сыграет дома в Лиге 1 со «Страсбуром».