Арбитр Карасёв: Какая может быть грусть, что не поработал на ЧМ? Это жизнь, так получилось

«Какая может быть грусть, что не поработал на чемпионате мира? Мы с февраля живём немножко в вакууме. Я уже прекрасно понял, что вряд ли и свыкся с этой мыслью. Это жизнь, так получилось. Я себя не ставил на место судей чемпионата мира — я это не люблю. Либо я там, либо меня нет», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.