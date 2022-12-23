Уехавший со скандалом с ЧМ вратарь Камеруна Онана объявил об уходе из сборной

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
12:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Уехавший со скандалом с ЧМ вратарь Камеруна Онана объявил об уходе из сборной

Вратарь сборной Камеруна и миланского «Интера» Андре Онана объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Наверх
Источник: Reuters

«Всё началось в моей маленькой деревне, где с самого раннего возраста моя семья воспитывала меня в соответствии с ценностями, которые отличают камерунский народ. Я понял, что любовь к моей стране вечна и что мой долг перед ней не подлежит обсуждению.

Я помню, как мы всей семьёй смотрели матчи сборной Камеруна. И только камерунцы могут понять, что значит наблюдать за игрой “неукротимых львов”. Именно тогда я начал мечтать о том, чтобы однажды надеть футболу национальной команды. И теперь, после бесконечных часов тренировок, бесконечных поездок и великого упорства, я могу с гордостью заявить, что исполнил свою великую мечту.

Но у каждой истории, какой бы прекрасной она ни была, есть свой конец. И моя история со сборной Камеруна подошла к концу. Игроки приходят и уходят, имена мимолётны, но Камерун важнее любого человека или игрока. Камерун — вечен, как и моя любовь к национальной команде и к нашим болельщикам, которые поддерживали нас, каким бы ни был трудным момент.

Мои чувства никогда не изменятся. Моё камерунское сердце будет продолжать биться, где бы я ни был. Я всегда буду биться за то, чтобы прославлять Камерун. Я буду поддерживать сборную как фанат, так же, как это делают более 27 миллионов камерунцев. Я могу только поблагодарить всех, кто доверял мне и верил в меня», — написал Онана в своих социальных сетях.

Ранее Онана покинул расположение сборной Камеруна на чемпионате мира 2022 года после матча 1-го тура из-за конфликта с главным тренером национальной команды Ригобером Сонгом.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта: переход в Азию будет плюсом для российского футбола
Скандал на чемпионате России по фигурке: с трибун кричали: "Нечестно!"
Главные темы
Как хорватская болельщица устроила сексуальную революцию на ЧМ
«Верх высокомерия»: Месси снова хочет разозлить всю Францию?
Как российские легионеры играли во время ЧМ-2022
Поляки устроили заговор против своего же тренера
Стали известны размеры призовых, которые получат сборные после завершения ЧМ-2022
Анатолий Бышовец сравнил чемпионаты мира в Катаре и в России
В ФИФА не стали комментировать появление повара Нусрета на поле после финала ЧМ-2022
Гинер рассказал, какие сборные удивили его на ЧМ-2022
Арбитр Карасёв: Какая может быть грусть, что не поработал на ЧМ? Это жизнь, так получилось
Чеслав Михневич покинет пост главного тренера сборной Польши
Сборная России переместилась на 37-ю строчку в рейтинге ФИФА
Россия или Катар. Кто потратил на ЧМ больше
ФИФА удалила пост, в котором назвала Месси величайшим футболистом в истории
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1934
Италия
1
Италия
Италия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Германия
Германия
1966
Англия
1
Англия
Англия
2
ФРГ
ФРГ
3
Португалия
Португалия
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
Кадр дня
Чемпионский парад сборной Аргентины в Буэнос-Айресе
Месси хочет показать Кубок мира на «Парк де Пренс». «ПСЖ» опасается реакции Мбаппе и французских фанатов
Пост Месси о победе на ЧМ-2022 побил рекорд лайков в истории соцсетей
В сборной Франции неспокойно. Расистские оскорбления, «крот» в раздевалке и возобновление конфликта Дешама с Бензема
Фюллькруг: Пугает, сколько негодования получила сборная Германии после вылета с чемпионата мира
В Аргентине могут появиться купюры с изображением Месси
Мартинес жестоко шутит над Мбаппе. Он не прав, но в Аргентине не забыли скандальное интервью французской звезды
Карпин: Чемпионат мира открыл глаза тем, кто считал, что уровень Азиатской конфедерации — ниже плинтуса
Скалони — болельщикам Аргентины: Вы были нашим 12-м игроком. Мы бесконечно благодарны вам
ВикторинаПравда или вымысел. Необычные факты о чемпионатах мира по футболу
ЧМ-2026 побьет рекорды по доходам, числу матчей и посещаемости. Что известно о турнире на данный момент
10 открытий ЧМ-2022: от сменщика Роналду до двухметрового австралийца. Ими интересуются топ-клубы
«Это издевательство и неуважение!» Месси влип в скандал на праздновании в Аргентине
Мбаппе вернулся в расположение «ПСЖ» после ЧМ-2022
Вечно второй: Ди Мария сделал Лео великим, но остался в тени
Футболисты Марокко придумали, куда направят $25 миллионов призовых за ЧМ
Вратарь сборной Мексики Очоа близок к переходу в «Салернитану»
Картонный гроб с лицом Мбаппе сожгли фанаты Аргентины, празднуя победу на ЧМ
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
17Аргентина встретила своих чемпионов
15Церемония награждения после финала ЧМ
25Сборная Аргентины — чемпион мира!
13У хорватов бронза! Команда Далича победила в матче за третье место
16Карьера Месси в сборной Аргентины
13Нас ждет повтор матча с ЧМ-2018. Франция вышла в финал
19Месси выдал базу. Аргентина вышла в финал ЧМ
14На ЧМ состоялся матч легенд футбола
19Сборная Франции — в полуфинале! Харри Кейн не забил пенальти
16Подвиг по расписанию. Сборная Марокко выбила Португалию
В России о таких деньгах не могли даже мечтать. На ЧМ разыграны рекордные призовые
«Челси» нацелился на четырёх звёзд ЧМ-2022
Десятки тысяч людей в столице Марокко встретили сборную после четвертого места на ЧМ
«Неописуемое безумие». Как Аргентина встретила своих чемпионов
Месси стал самым бьющим игроком ЧМ, Мбаппе — на втором месте
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
Фанаты сборной Аргентины прыгали с моста, чтобы попасть в автобус команды
В ходе столкновений в столице Аргентины пострадали восемь полицейских и пожарных
СМИ узнали количество пострадавших фанатов сборной Аргентины
Луи ван Гал: Если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю
На вершине мира. Как Месси провёл свои пять ЧМ
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь