Куман обвинил «Барселону» в том, что де Йонг пропустит Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
тв
14.06ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
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Группа DНе начался
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Группа FНе начался
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Группа EНе начался
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
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Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
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Группа BНе начался
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Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Группа A
1
Германия
00
2
Шотландия
00
3
Венгрия
00
4
Швейцария
00
Группа B
1
Испания
00
2
Хорватия
00
3
Италия
00
4
Албания
00
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
11:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Куман обвинил «Барселону» в том, что де Йонг пропустит Евро

11 июня пресс‑служба сборной Нидерландов сообщила, что Френки де Йонг не поможет команде на чемпионате Европы.

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Источник: Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал неготовность Френки де Йонга к чемпионату Европы из-за ранее полученной травмы.

«Мы посчитали, что Френки де Йонг не будет в форме в течение следующих трех недель. У него была травма правой лодыжки, и не рекомендовалось рисковать. Однако “Барселона” приняла решение рискнуть и допустить игрока до матчей, и теперь нам приходится расплачиваться за это», — заявил Куман.

27‑летний полузащитник попал в окончательную заявку «оранжевых» на турнир несмотря на то, что продолжал восстановление после растяжения связок правой лодыжки, которое получил 21 апреля в матче чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (2:3). Эта травма лодыжки была для него третьей в сезоне.

По данным De Telegraaf, левый защитник Ян Матсен заменит де Йонга в составе сборной Нидерландов. Права на Матсена принадлежат «Челси», минувший сезон он провел на правах аренды.в дортмундской «Боруссии».

Сборная Нидерландов сыграет на Евро в группе D. Соперниками команды Роналда Кумана станут сборные Польши, Австрии и Франции.

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1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
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