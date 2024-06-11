Куман обвинил «Барселону» в том, что де Йонг пропустит Евро
11 июня пресс‑служба сборной Нидерландов сообщила, что Френки де Йонг не поможет команде на чемпионате Европы.
11 июня пресс‑служба сборной Нидерландов сообщила, что Френки де Йонг не поможет команде на чемпионате Европы.
Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал неготовность Френки де Йонга к чемпионату Европы из-за ранее полученной травмы.
«Мы посчитали, что Френки де Йонг не будет в форме в течение следующих трех недель. У него была травма правой лодыжки, и не рекомендовалось рисковать. Однако “Барселона” приняла решение рискнуть и допустить игрока до матчей, и теперь нам приходится расплачиваться за это», — заявил Куман.
27‑летний полузащитник попал в окончательную заявку «оранжевых» на турнир несмотря на то, что продолжал восстановление после растяжения связок правой лодыжки, которое получил 21 апреля в матче чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (2:3). Эта травма лодыжки была для него третьей в сезоне.
По данным De Telegraaf, левый защитник Ян Матсен заменит де Йонга в составе сборной Нидерландов. Права на Матсена принадлежат «Челси», минувший сезон он провел на правах аренды.в дортмундской «Боруссии».
Сборная Нидерландов сыграет на Евро в группе D. Соперниками команды Роналда Кумана станут сборные Польши, Австрии и Франции.