Саутгейт назвал условие ухода из сборной Англии

Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года. Под его руководством англичане в третий раз в истории дошли до полуфинала чемпионата мира (2018) и впервые стали финалистами чемпионата Европы (2021). Его контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

«Если мы не выиграем, меня здесь, наверное, больше не будет. Возможно, это мой последний шанс. Мне кажется, половина тренеров сборных уходят после больших турниров — такова суть международного футбола. Я здесь уже почти восемь лет, и мы подошли к этому моменту. Я знаю, что нельзя постоянно выходить на публику и говорить: “Пожалуйста, еще немного”. В какой-то момент люди просто потеряют веру в вас. Если мы хотим быть великой командой, если я хочу быть топ-тренером, мы должны проявлять себя в большие моменты», — приводит слова Саутгейта Bild.