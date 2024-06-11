Саутгейт назвал условие ухода из сборной Англии

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
тв
14.06ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
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Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
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Группа EНе начался
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26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
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29.062A2B
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29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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2
Шотландия
00
3
Венгрия
00
4
Швейцария
00
Группа B
1
Испания
00
2
Хорватия
00
3
Италия
00
4
Албания
00
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
11:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Саутгейт назвал условие ухода из сборной Англии

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что, возможно, покинет свой пост, если родоначальники футбола не смогут выиграть чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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Источник: AP 2023

Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года. Под его руководством англичане в третий раз в истории дошли до полуфинала чемпионата мира (2018) и впервые стали финалистами чемпионата Европы (2021). Его контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

«Если мы не выиграем, меня здесь, наверное, больше не будет. Возможно, это мой последний шанс. Мне кажется, половина тренеров сборных уходят после больших турниров — такова суть международного футбола. Я здесь уже почти восемь лет, и мы подошли к этому моменту. Я знаю, что нельзя постоянно выходить на публику и говорить: “Пожалуйста, еще немного”. В какой-то момент люди просто потеряют веру в вас. Если мы хотим быть великой командой, если я хочу быть топ-тренером, мы должны проявлять себя в большие моменты», — приводит слова Саутгейта Bild.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Англичане попали в группу C, где сыграют со сборными Сербии (16 июня), Дании (20 июня) и Словении (25 июня).

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Португалия
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