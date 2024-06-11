На церемонии открытия Евро почтут память Франца Беккенбауэра

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, организаторы чемпионата Европы 2024 года в Германии почтут память бывшего капитана сборной ФРГ Франца Беккенбауэра на церемонии открытия турнира.

В составе сборной ФРГ Беккенбауэр завоевывал золотые медали чемпионата мира 1974 года и Европы 1972 года. На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую «Баварию», с которой по четыре раза становился чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды — обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов (ныне — Лиге чемпионов) и в голосовании за «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

В качестве тренера он привел сборную Германии к победе на чемпионате мира 1990 года. Беккенбауэр — один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера вместе французом Дидье Дешамом и бразильцем Марио Загалло, который также скончался в январе 2024 года. «Бавария» с Беккенбауэром в качестве главного тренера выигрывала чемпионат Германии в сезоне-1993/94) и Кубок УЕФА в 1996 году.