Олег Романцев рассказал, за какой сборной будет следить на Евро

«Сразу скажу: если португальцы на Евро ничего не добьются, то Криштиану и Мартинес точно окажутся крайними. В свою очередь восхищен тем, что, несмотря ни на какие препятствия, тренер берет на себя ответственность и включает в состав почти списанного ветерана. А тот, несмотря на годы, обещает оправдать доверие. Конечно, оба рискуют. Но в футболе без этого нельзя. Именно поэтому у меня сразу же подскочил интересу к тому, как проведет турнир сборная Португалии. Теперь буду следить за ней с особым вниманием и интересом. Так же как следил за Марадоной, когда после паузы в карьере он все-таки сумел вернуться в футбол. А поскольку характером Роналду в чем-то напоминает великого Диего — значит, и он не сдастся и будет биться», — заявил 70-летний специалист.