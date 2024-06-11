Олег Романцев рассказал, за какой сборной будет следить на Евро
Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев накануне старта чемпионата Европы рассказал, игра какой сборной вызывает у него наибольший интерес.
Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев накануне старта чемпионата Европы рассказал, игра какой сборной вызывает у него наибольший интерес.
В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Олег Романцев поделился мыслями о составе сборной Португалии и перспективах команды на Евро-2024.
«Сразу скажу: если португальцы на Евро ничего не добьются, то Криштиану и Мартинес точно окажутся крайними. В свою очередь восхищен тем, что, несмотря ни на какие препятствия, тренер берет на себя ответственность и включает в состав почти списанного ветерана. А тот, несмотря на годы, обещает оправдать доверие. Конечно, оба рискуют. Но в футболе без этого нельзя. Именно поэтому у меня сразу же подскочил интересу к тому, как проведет турнир сборная Португалии. Теперь буду следить за ней с особым вниманием и интересом. Так же как следил за Марадоной, когда после паузы в карьере он все-таки сумел вернуться в футбол. А поскольку характером Роналду в чем-то напоминает великого Диего — значит, и он не сдастся и будет биться», — заявил 70-летний специалист.
Сборная Португалии сыграет на Евро в группе F. Соперниками команды Роберто Мартинеса станут сборные Чехии, Грузии и Турции. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».
Во время карьеры футболиста Олег Романцев провел в «Спартаке» семь лет, выигрывал с клубом Первую лигу и чемпионат СССР. сыграв за красно-белых более 200 матчей на позиции левого защитника. В 1989 году в возрасте 35 лет возглавил свою бывшую команду и в дебютном сезоне привел ее к победе в чемпионате СССР.
Романцев тренировал «Спартак» до 2003 года (с паузой на сезон 1996 года) и за это время стал самым титулованным тренером в истории российского футбола. Он восемь раз становился чемпионом России и три раза выигрывал Кубка России. Также Романцев выводил «Спартак» в полуфиналы трех главных еврокубковых турниров — Лиги чемпионов (1990/91), Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98). Романцев выводил сборную России на Евро-96 и чемпионат мира 2002 года.