Роналду: Португалия может выиграть этот чемпионат Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал шансы команды выиграть чемпионат Европы-2024.

«У нас есть все необходимое, но мы будем двигаться к своей цели шаг за шагом, игра за игрой, не переставая верить в успех. Победа в 2016 году стала исторической как для португальского, так и для мирового футбола. Теперь мы твердо стоим на земле, но думаем о высоком, зная, что можем выиграть Евро», — приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

39-летний Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной форвард стал чемпионом Европы 2016 года, а также серебряным и бронзовым призером континентального первенства. Португалец дебютировал на Евро в 2004 году. На чемпионатах Европы он провел 25 матчей, в которых забил 14 мячей. Оба показателя являются рекордными для данного турнира.