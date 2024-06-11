Павлович пропустит стартовый матч Германии с Шотланидей на Евро-2024
Опорный полузащитник «Баварии» и сборной Германии Александар Павлович не примет участие в матче-открытии чемпионата Европы против Шотландии.
Опорный полузащитник «Баварии» и сборной Германии Александар Павлович не примет участие в матче-открытии чемпионата Европы против Шотландии.
Как сообщил репортер Флориан Плеттенберг, у 20-летнего футболиста выявлен тонзиллит.
Игра группы А Германия — Шотландия пройдет 14 июня в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.