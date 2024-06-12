«Шансы выйти из группы есть и у Грузии, и Сербии». Юрий Семин высказался о фаворитах Евро-2024 | Источник: РИА "Новости"

"На Евро ни за кого болеть не буду. Просто буду смотреть футбол и наслаждаться. Сделаю для себя какие-то нюансы и выводы.

Для меня главные фавориты — обычные. Это Франция и Англия с сильными составами. Наверное, к ним еще можно добавить Испанию. У них тоже есть неплохие шансы на победу. И последним фаворитом назову Германию. Они все-таки хозяева.

Думаю, точно будет команда, которая нас удивит. Всегда на крупных турнирах кто-то набирает наилучшую форму и кондиции. А потом происходят чудеса. Они были и будут. Шансы выйти из группы есть и у Грузии, и Сербии. Хотя соперники у них достаточно сложные, но мы надеемся, что они преподнесут сюрпризы", — сказал Юрий Семин в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

Аналитики FONBET главным фаворитом чемпионате Европы называют сборную Англии. Если «три льва» выиграют Евро-2024, сумму соответствующей ставки умножат на коэффициент 4.10.

Далее расположились футболисты из Франции, чей золотой успех оценен коэффициентом 5.00. Импровизированную тройку главных претендентов замыкают хозяева. Котировка на победу сборной Германии на домашнем Евро равна 6.50.