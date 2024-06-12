Cамые дорогие на Евро-2024: рейтинг игроков и сборных

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
14.06ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
00
2
Шотландия
00
3
Венгрия
00
4
Швейцария
00
Группа B
1
Испания
00
2
Хорватия
00
3
Италия
00
4
Албания
00
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
11:23 (мск), источник: Sports

Cамые дорогие на Евро-2024: рейтинг игроков и сборных

Три команды на миллиард.

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Источник: AP 2023

Перед стартом Евро-2024 считаем не только расклады, но и цены — сборных, отдельных игроков и суперзвезд.

Самые дорогие сборные: Англия, Франция, Португалия

Три миллиардника.

Самые дорогие сборные Евро–2024

СборнаяСтоимость состава (млн евро)Самый дорогой игрок
Англия1520Джуд Беллингем (180)
Франция1230Килиан Мбаппе (180)
Португалия1050Рафаэл Леау (90)
Испания965,5Родри (120)
Германия851Флориан Виртц (130)
Нидерланды775Хави Симонс (80)
Италия705,5Николо Барелла (80)
Бельгия584,5Жереми Доку (65)
Дания415,5Расмус Хейлунд (65)
Украина379Александр Зинченко (38)
Хорватия327,7Йошко Гвардиол (75)
Турция324,1Хакан Чалханоглу (45)
Сербия313,4Душан Влахович (65)
Швейцария281,5Мануэль Аканджи (45)
Австрия237Конрад Лаймер (30)
Польша210,3Якуб Кивер (30)
Шотландия207,4Скотт Мактоминей (32)
Чехия185,9Томаш Соучек (30)
Венгрия165,4Доминик Собослаи (75)
Грузия161Хвича Кварацхелия (80)
Словакия156,4Давид Ганцко (35)
Словения141,5Беньямин Шешко (50)
Албания111,6Армандо Броя (22)
Румыния92,1Раду Дрэгушин (25)

● Самая дорогая сборная турнира — Англия: оценивают в 1,5 миллиарда евро, отрыв от Франции — почти 300 млн. Золотые англичане: Джуд Беллингем (180 млн), Фил Фоден (150), Букайо Сака (140), Деклан Райс (120) и Харри Кейн (100).

● Дальше — Франция на 1,2 млрд евро. Главный актив, конечно, Килиан Мбаппе (180), еще есть Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени (оба — по 100 млн). Португалия берет количеством: много дорогих игроков, но ни одного 100+ млн. Ближе всех Рафа Леау — вингер «Милана» оценен в 90 млн.

● Немного до миллиарда не дотянула Испания. Вероятно, из-за отсутствия в заявке Гави (90 млн). Нидерланды также могли бы быть выше, но травмировались Френки де Йонг (70 млн) и Тен Копмейнерс (50 млн).

● Самая скромная сборная на Евро — Румыния. Всего 92 млн евро суммарно, из них 25 млн стоит защитник «Тоттенхэма» Рэду Дрэгушин. Внизу могла бы быть Грузия, но есть Хвича Кварацхелия, он и есть половина всей стоимости.

Самые дорогие игроки: Джуд, Мбаппе и много других англичан

Два самых дорогих футболиста Евро принадлежат «Реалу».

Самые дорогие игроки Евро–2024

СборнаяИгрокСтоимостьКлуб
АнглияДжуд Беллингем180«Реал Мадрид»
ФранцияКилиан Мбаппе180«Реал Мадрид»
АнглияФил Фоден150«Манчестер Сити»
АнглияБукайо Сака140«Арсенал»
ГерманияФлориан Виртц130«Байер»
АнглияДеклан Райс120«Арсенал»
ГерманияДжамал Мусиала120«Бавария»
ИспанияРодри120«Манчестер Сити»
ФранцияЭдуардо Камавинга100«Реал Мадрид»
АнглияХарри Кейн100«Бавария»
ФранцияОрельен Тчуамени100«Реал Мадрид»
ПортугалияРафаэл Леау90«Милан»
ИспанияЛамин Ямаль90«Барселона»
ГрузияХвича Кварацхелия80«Наполи»
НидерландыХави Симонс80«ПСЖ»
ПортугалияРубен Диаш80«Манчестер Сити»
ИспанияПедри80«Барселона»
ИталияНиколо Барелла80«Интер»
ФранцияВильям Салиба80«Арсенал»
АнглияКоул Палмер80«Челси»

● Самые драгоценные — конечно, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Харри Кейн среди молодых в топе, даже в 30 лет топовый ценник.

● В топ-20 шесть англичан (Беллингем, Фоден, Сака, Райс, Кейн, Палмер), четыре француза (Мбаппе, Камавинга, Тчуамени, Салиба), три испанца (Родри, Ямаль, Педри), по два немца (Виртц, Мусиала) и португальца (Леау, Диаш), по одному игроку Грузии (Хвича), Нидерландов (Хави Симонс, принадлежит «ПСЖ») и Италии (Барелла).

● Больше всего игроков «Реала»: Беллингем, Мбаппе, Камавинга и Тчуамени. Три футболиста «Сити» (Фоден, Родри, Диаш) и «Арсенала» (Сака, Райс, Салиба). Еще два представителя у «Баварии» (Кейн, Мусиала) и «Барсы» (Ямаль, Педри).

Самые дешевые: экс-вратарь «Анжи», Иличич и Пепе

К сожалению, здесь нет Алексея Сутормина.

Самые дешевые игроки Евро–2024

СборнаяИгрокСтоимость (тыс евро)Клуб
ГрузияГеоргий Лория25«Динамо» Тбилиси
АлбанияАмир Абраши200«Грассхоппер»
РумынияФлорин Ницэ225«Газиантеп»
СловенияИгор Векич250«Вайле»
ГрузияГурам Кашия250«Слован»
СловенияЙосип Иличич300«Марибор»
СловакияПетер Пекарик300«Герта»
АвстрияХайнц Линднер300«Юнион»
ВенгрияАттила Фиола400«Фехервар»
ГрузияГеоргий Гвелесиани400«Персеполис»
АлбанияКлаус Гьясула400«Дармштадт»
АлбанияНасер Алийи400«Волунтари»
ВенгрияАдам Ланг450«Омония»
ПортугалияПепе500«Порту»
ПольшаКамиль Гросицки500«Погонь»
СловакияЮрай Куцка500«Слован»
СловенияЯсмин Куртич500«Зюдтироль»
АлбанияЭтрит Бериша500«Эмполи»
СловакияВернон Де Марко500«Хатта»
ГрузияНика Квеквескири500«Лех»

● Самый дешевый игрок Евро-2024 — Георгий Лория из тбилисского «Динамо», оценивают в 25 тысяч евро. Это 38-летний вратарь, можете помнить его по игре за «Крылья Советов» и «Анжи». В 2023-м вернулся в Грузию после четыре лет в кипрском «Анортосисе».

● В рейтинге всего пять вратарей: Лория, Флорин Ницэ, Игор Векич, Хайнц Линднер и Этрит Бериша. Ни один не играет в старте сборной: иногда Бериша выходит за Албанию, хотя обычно в основе Томас Стракоша.

● Выделяются два ветерана: 36-летний Йосип Иличич одолел депрессию и лишний вес, а теперь едет в Германию после отличного сезона за «Марибор». Вечный Пепе важен для Португалии даже в 41 год — не только ментальный лидер, но и топ-защитник.

Тимур Боков

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