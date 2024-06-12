Cамые дорогие на Евро-2024: рейтинг игроков и сборных

Перед стартом Евро-2024 считаем не только расклады, но и цены — сборных, отдельных игроков и суперзвезд.

Самые дорогие сборные: Англия, Франция, Португалия

Три миллиардника.

Самые дорогие сборные Евро–2024 Сборная Стоимость состава (млн евро) Самый дорогой игрок Англия 1520 Джуд Беллингем (180) Франция 1230 Килиан Мбаппе (180) Португалия 1050 Рафаэл Леау (90) Испания 965,5 Родри (120) Германия 851 Флориан Виртц (130) Нидерланды 775 Хави Симонс (80) Италия 705,5 Николо Барелла (80) Бельгия 584,5 Жереми Доку (65) Дания 415,5 Расмус Хейлунд (65) Украина 379 Александр Зинченко (38) Хорватия 327,7 Йошко Гвардиол (75) Турция 324,1 Хакан Чалханоглу (45) Сербия 313,4 Душан Влахович (65) Швейцария 281,5 Мануэль Аканджи (45) Австрия 237 Конрад Лаймер (30) Польша 210,3 Якуб Кивер (30) Шотландия 207,4 Скотт Мактоминей (32) Чехия 185,9 Томаш Соучек (30) Венгрия 165,4 Доминик Собослаи (75) Грузия 161 Хвича Кварацхелия (80) Словакия 156,4 Давид Ганцко (35) Словения 141,5 Беньямин Шешко (50) Албания 111,6 Армандо Броя (22) Румыния 92,1 Раду Дрэгушин (25)

● Самая дорогая сборная турнира — Англия: оценивают в 1,5 миллиарда евро, отрыв от Франции — почти 300 млн. Золотые англичане: Джуд Беллингем (180 млн), Фил Фоден (150), Букайо Сака (140), Деклан Райс (120) и Харри Кейн (100).

● Дальше — Франция на 1,2 млрд евро. Главный актив, конечно, Килиан Мбаппе (180), еще есть Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени (оба — по 100 млн). Португалия берет количеством: много дорогих игроков, но ни одного 100+ млн. Ближе всех Рафа Леау — вингер «Милана» оценен в 90 млн.

● Немного до миллиарда не дотянула Испания. Вероятно, из-за отсутствия в заявке Гави (90 млн). Нидерланды также могли бы быть выше, но травмировались Френки де Йонг (70 млн) и Тен Копмейнерс (50 млн).

● Самая скромная сборная на Евро — Румыния. Всего 92 млн евро суммарно, из них 25 млн стоит защитник «Тоттенхэма» Рэду Дрэгушин. Внизу могла бы быть Грузия, но есть Хвича Кварацхелия, он и есть половина всей стоимости.

Самые дорогие игроки: Джуд, Мбаппе и много других англичан

Два самых дорогих футболиста Евро принадлежат «Реалу».

Самые дорогие игроки Евро–2024 Сборная Игрок Стоимость Клуб Англия Джуд Беллингем 180 «Реал Мадрид» Франция Килиан Мбаппе 180 «Реал Мадрид» Англия Фил Фоден 150 «Манчестер Сити» Англия Букайо Сака 140 «Арсенал» Германия Флориан Виртц 130 «Байер» Англия Деклан Райс 120 «Арсенал» Германия Джамал Мусиала 120 «Бавария» Испания Родри 120 «Манчестер Сити» Франция Эдуардо Камавинга 100 «Реал Мадрид» Англия Харри Кейн 100 «Бавария» Франция Орельен Тчуамени 100 «Реал Мадрид» Португалия Рафаэл Леау 90 «Милан» Испания Ламин Ямаль 90 «Барселона» Грузия Хвича Кварацхелия 80 «Наполи» Нидерланды Хави Симонс 80 «ПСЖ» Португалия Рубен Диаш 80 «Манчестер Сити» Испания Педри 80 «Барселона» Италия Николо Барелла 80 «Интер» Франция Вильям Салиба 80 «Арсенал» Англия Коул Палмер 80 «Челси»

● Самые драгоценные — конечно, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Харри Кейн среди молодых в топе, даже в 30 лет топовый ценник.

● В топ-20 шесть англичан (Беллингем, Фоден, Сака, Райс, Кейн, Палмер), четыре француза (Мбаппе, Камавинга, Тчуамени, Салиба), три испанца (Родри, Ямаль, Педри), по два немца (Виртц, Мусиала) и португальца (Леау, Диаш), по одному игроку Грузии (Хвича), Нидерландов (Хави Симонс, принадлежит «ПСЖ») и Италии (Барелла).

● Больше всего игроков «Реала»: Беллингем, Мбаппе, Камавинга и Тчуамени. Три футболиста «Сити» (Фоден, Родри, Диаш) и «Арсенала» (Сака, Райс, Салиба). Еще два представителя у «Баварии» (Кейн, Мусиала) и «Барсы» (Ямаль, Педри).

Самые дешевые: экс-вратарь «Анжи», Иличич и Пепе

К сожалению, здесь нет Алексея Сутормина.

Самые дешевые игроки Евро–2024 Сборная Игрок Стоимость (тыс евро) Клуб Грузия Георгий Лория 25 «Динамо» Тбилиси Албания Амир Абраши 200 «Грассхоппер» Румыния Флорин Ницэ 225 «Газиантеп» Словения Игор Векич 250 «Вайле» Грузия Гурам Кашия 250 «Слован» Словения Йосип Иличич 300 «Марибор» Словакия Петер Пекарик 300 «Герта» Австрия Хайнц Линднер 300 «Юнион» Венгрия Аттила Фиола 400 «Фехервар» Грузия Георгий Гвелесиани 400 «Персеполис» Албания Клаус Гьясула 400 «Дармштадт» Албания Насер Алийи 400 «Волунтари» Венгрия Адам Ланг 450 «Омония» Португалия Пепе 500 «Порту» Польша Камиль Гросицки 500 «Погонь» Словакия Юрай Куцка 500 «Слован» Словения Ясмин Куртич 500 «Зюдтироль» Албания Этрит Бериша 500 «Эмполи» Словакия Вернон Де Марко 500 «Хатта» Грузия Ника Квеквескири 500 «Лех»

● Самый дешевый игрок Евро-2024 — Георгий Лория из тбилисского «Динамо», оценивают в 25 тысяч евро. Это 38-летний вратарь, можете помнить его по игре за «Крылья Советов» и «Анжи». В 2023-м вернулся в Грузию после четыре лет в кипрском «Анортосисе».

● В рейтинге всего пять вратарей: Лория, Флорин Ницэ, Игор Векич, Хайнц Линднер и Этрит Бериша. Ни один не играет в старте сборной: иногда Бериша выходит за Албанию, хотя обычно в основе Томас Стракоша.

● Выделяются два ветерана: 36-летний Йосип Иличич одолел депрессию и лишний вес, а теперь едет в Германию после отличного сезона за «Марибор». Вечный Пепе важен для Португалии даже в 41 год — не только ментальный лидер, но и топ-защитник.