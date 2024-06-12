Cамые дорогие на Евро-2024: рейтинг игроков и сборных
Три команды на миллиард.
Три команды на миллиард.
Перед стартом Евро-2024 считаем не только расклады, но и цены — сборных, отдельных игроков и суперзвезд.
Три миллиардника.
|Сборная
|Стоимость состава (млн евро)
|Самый дорогой игрок
|Англия
|1520
|Джуд Беллингем (180)
|Франция
|1230
|Килиан Мбаппе (180)
|Португалия
|1050
|Рафаэл Леау (90)
|Испания
|965,5
|Родри (120)
|Германия
|851
|Флориан Виртц (130)
|Нидерланды
|775
|Хави Симонс (80)
|Италия
|705,5
|Николо Барелла (80)
|Бельгия
|584,5
|Жереми Доку (65)
|Дания
|415,5
|Расмус Хейлунд (65)
|Украина
|379
|Александр Зинченко (38)
|Хорватия
|327,7
|Йошко Гвардиол (75)
|Турция
|324,1
|Хакан Чалханоглу (45)
|Сербия
|313,4
|Душан Влахович (65)
|Швейцария
|281,5
|Мануэль Аканджи (45)
|Австрия
|237
|Конрад Лаймер (30)
|Польша
|210,3
|Якуб Кивер (30)
|Шотландия
|207,4
|Скотт Мактоминей (32)
|Чехия
|185,9
|Томаш Соучек (30)
|Венгрия
|165,4
|Доминик Собослаи (75)
|Грузия
|161
|Хвича Кварацхелия (80)
|Словакия
|156,4
|Давид Ганцко (35)
|Словения
|141,5
|Беньямин Шешко (50)
|Албания
|111,6
|Армандо Броя (22)
|Румыния
|92,1
|Раду Дрэгушин (25)
● Самая дорогая сборная турнира — Англия: оценивают в 1,5 миллиарда евро, отрыв от Франции — почти 300 млн. Золотые англичане: Джуд Беллингем (180 млн), Фил Фоден (150), Букайо Сака (140), Деклан Райс (120) и Харри Кейн (100).
● Дальше — Франция на 1,2 млрд евро. Главный актив, конечно, Килиан Мбаппе (180), еще есть Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени (оба — по 100 млн). Португалия берет количеством: много дорогих игроков, но ни одного 100+ млн. Ближе всех Рафа Леау — вингер «Милана» оценен в 90 млн.
● Немного до миллиарда не дотянула Испания. Вероятно, из-за отсутствия в заявке Гави (90 млн). Нидерланды также могли бы быть выше, но травмировались Френки де Йонг (70 млн) и Тен Копмейнерс (50 млн).
● Самая скромная сборная на Евро — Румыния. Всего 92 млн евро суммарно, из них 25 млн стоит защитник «Тоттенхэма» Рэду Дрэгушин. Внизу могла бы быть Грузия, но есть Хвича Кварацхелия, он и есть половина всей стоимости.
Два самых дорогих футболиста Евро принадлежат «Реалу».
|Сборная
|Игрок
|Стоимость
|Клуб
|Англия
|Джуд Беллингем
|180
|«Реал Мадрид»
|Франция
|Килиан Мбаппе
|180
|«Реал Мадрид»
|Англия
|Фил Фоден
|150
|«Манчестер Сити»
|Англия
|Букайо Сака
|140
|«Арсенал»
|Германия
|Флориан Виртц
|130
|«Байер»
|Англия
|Деклан Райс
|120
|«Арсенал»
|Германия
|Джамал Мусиала
|120
|«Бавария»
|Испания
|Родри
|120
|«Манчестер Сити»
|Франция
|Эдуардо Камавинга
|100
|«Реал Мадрид»
|Англия
|Харри Кейн
|100
|«Бавария»
|Франция
|Орельен Тчуамени
|100
|«Реал Мадрид»
|Португалия
|Рафаэл Леау
|90
|«Милан»
|Испания
|Ламин Ямаль
|90
|«Барселона»
|Грузия
|Хвича Кварацхелия
|80
|«Наполи»
|Нидерланды
|Хави Симонс
|80
|«ПСЖ»
|Португалия
|Рубен Диаш
|80
|«Манчестер Сити»
|Испания
|Педри
|80
|«Барселона»
|Италия
|Николо Барелла
|80
|«Интер»
|Франция
|Вильям Салиба
|80
|«Арсенал»
|Англия
|Коул Палмер
|80
|«Челси»
● Самые драгоценные — конечно, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Харри Кейн среди молодых в топе, даже в 30 лет топовый ценник.
● В топ-20 шесть англичан (Беллингем, Фоден, Сака, Райс, Кейн, Палмер), четыре француза (Мбаппе, Камавинга, Тчуамени, Салиба), три испанца (Родри, Ямаль, Педри), по два немца (Виртц, Мусиала) и португальца (Леау, Диаш), по одному игроку Грузии (Хвича), Нидерландов (Хави Симонс, принадлежит «ПСЖ») и Италии (Барелла).
● Больше всего игроков «Реала»: Беллингем, Мбаппе, Камавинга и Тчуамени. Три футболиста «Сити» (Фоден, Родри, Диаш) и «Арсенала» (Сака, Райс, Салиба). Еще два представителя у «Баварии» (Кейн, Мусиала) и «Барсы» (Ямаль, Педри).
К сожалению, здесь нет Алексея Сутормина.
|Сборная
|Игрок
|Стоимость (тыс евро)
|Клуб
|Грузия
|Георгий Лория
|25
|«Динамо» Тбилиси
|Албания
|Амир Абраши
|200
|«Грассхоппер»
|Румыния
|Флорин Ницэ
|225
|«Газиантеп»
|Словения
|Игор Векич
|250
|«Вайле»
|Грузия
|Гурам Кашия
|250
|«Слован»
|Словения
|Йосип Иличич
|300
|«Марибор»
|Словакия
|Петер Пекарик
|300
|«Герта»
|Австрия
|Хайнц Линднер
|300
|«Юнион»
|Венгрия
|Аттила Фиола
|400
|«Фехервар»
|Грузия
|Георгий Гвелесиани
|400
|«Персеполис»
|Албания
|Клаус Гьясула
|400
|«Дармштадт»
|Албания
|Насер Алийи
|400
|«Волунтари»
|Венгрия
|Адам Ланг
|450
|«Омония»
|Португалия
|Пепе
|500
|«Порту»
|Польша
|Камиль Гросицки
|500
|«Погонь»
|Словакия
|Юрай Куцка
|500
|«Слован»
|Словения
|Ясмин Куртич
|500
|«Зюдтироль»
|Албания
|Этрит Бериша
|500
|«Эмполи»
|Словакия
|Вернон Де Марко
|500
|«Хатта»
|Грузия
|Ника Квеквескири
|500
|«Лех»
● Самый дешевый игрок Евро-2024 — Георгий Лория из тбилисского «Динамо», оценивают в 25 тысяч евро. Это 38-летний вратарь, можете помнить его по игре за «Крылья Советов» и «Анжи». В 2023-м вернулся в Грузию после четыре лет в кипрском «Анортосисе».
● В рейтинге всего пять вратарей: Лория, Флорин Ницэ, Игор Векич, Хайнц Линднер и Этрит Бериша. Ни один не играет в старте сборной: иногда Бериша выходит за Албанию, хотя обычно в основе Томас Стракоша.
● Выделяются два ветерана: 36-летний Йосип Иличич одолел депрессию и лишний вес, а теперь едет в Германию после отличного сезона за «Марибор». Вечный Пепе важен для Португалии даже в 41 год — не только ментальный лидер, но и топ-защитник.
Тимур Боков