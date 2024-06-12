Ямаль привез на Евро школьную домашку. Учебный год в Испании еще идет

Ламин Ямаль готовится к Евро-2024 со сборной Испании с… тетрадками и учебниками. Школа для 16-летнего игрока «Барселоны» продолжается, каникулы еще не наступили.

«У меня онлайн-занятия, я хорошо учусь». «Барса» следит за успеваемостью, из-за этого однажды не отпустила на церемонию от Golden Boy

Ямаль рассказал в интервью AS: «Я привез свое домашнее задание, потому что получаю обязательное среднее образование, у меня онлайн-занятия, я хорошо учусь. Надеюсь, учитель не будет меня валить [на экзамене]».

Вопрос образования Ламина важен для «Барселоны»: клуб настаивает, что нужно доучиться. Хочет, чтобы игрок не расслаблялся после успехов в футболе.

На церемонии вручении трофея The Youngest в ноябре 2023-го ведущий раскрыл причину отсутствия Ямаля: «Он не с нами из-за того, что не писал объяснительные по поводу пропусков. Клуб решил, что парень должен жить обычной жизнью, в том числе каждый день ходить в школу».

В марте 2024-го Ямаль в интервью блогерам рассказывал про любимые школьные предметы: «Физика, химия или математика. Химия дается трудно, но мне нравится».

«Барса» требует от Ламина закончить как минимум среднюю школу. Как раз дальше он идти не планирует: радуется, что проявил себя в футболе. «Если бы мне пришлось работать, случилась бы катастрофа. Пришлось бы учиться дальше…».

А как устроена испанская система образования?

Не удивляйтесь, что в июне у Ямаля еще идут занятия: в Испании учебный год устроен немного иначе и длится с середины сентября по середину июня.

С тремя перерывами на новогодние, пасхальные и летние каникулы — в общей сложности три триместра.

Ламин сейчас на четвертом курсе ESO [Educacion Secundaria Obligatoria], более понятным языком — в последнем классе средней школы. Она длится как раз четыре года (с 12 до 16 лет), блок короче начальной, там шесть лет (с 6 до 12). Обе ступени обязательные.

После средней школы открываются два пути:

● Продолжение обучения по программе Bachillerato — подготовка к поступлению в вуз.

● Поступление в профессиональные колледжи или уже работа.

Ламин туда не метит: пока в планах окончание обязательной программы. Концовку и будет совмещать с Евро-2024.