Черчесов сообщил, что поедет на Евро: Предстоит большая работа

«Сразу после игры против Азербайджана я поеду в Германию на финальную часть ЕВРО-2024, где сыграют наши соперники по Лиге наций. Посещу матч открытия, а также игры Словении и Австрии. Предстоит большая работа», — цитирует Черчесова Meta-ratings.kz.