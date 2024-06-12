Черчесов сообщил, что поедет на Евро: Предстоит большая работа
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который сейчас руководит национальной командой Казахстана, заявил, что отправится в Германию на матчи Евро-2024.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который сейчас руководит национальной командой Казахстана, заявил, что отправится в Германию на матчи Евро-2024.
«Сразу после игры против Азербайджана я поеду в Германию на финальную часть ЕВРО-2024, где сыграют наши соперники по Лиге наций. Посещу матч открытия, а также игры Словении и Австрии. Предстоит большая работа», — цитирует Черчесова Meta-ratings.kz.
А Лиге наций (3-я группа, дивизион B) Казахстан будет играть с Норвегией, Словенией и Австрией.