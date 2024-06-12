Телекомментатор Минин: На Евро-2024 поставил бы Францию и Англию выше Германии

«Для меня немцы не фавориты номер один — Францию и Англию я бы выше поставил. Но немцы, даже учитывая, что Хуммельса и Брандта не взяли, у Нагельсмана не все решения понятны… Всё равно они играют дома, у них сильная команда — смесь игроков, которые были чемпионами мира, и молодых лидеров. Во всех линиях они очень сильны. Для них это будет непростой турнир и групповой этап. Я бы немцев в четвёрке видел точно», — сказал Минин в эфире телеканала «Матч ТВ».