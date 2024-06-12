Даниэль Карвахаль: У сборной Испании есть шансы выиграть Евро-2024

«Да, думаю, у нас есть такие шансы. Люди могут сказать, что мы не является очевидными фаворитами, но шансы всё же есть. Я бы сказал, что мы являемся кандидатами на победу на Евро-2024», — приводит слова Карвахаля испанское онлайн-издание Marca.