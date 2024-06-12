Во Франции обеспокоены из-за Тчуамени, хавбек повредил ногу в начале мая

Футболист получил стрессовую травму левой стопы после ответной игры в ½ финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:1). Чемпионат Европы по футболу 2024 года стартует в эту пятницу, 14 июня. Сборная Франции начнёт свой путь на турнире с группы D, где её соперниками станут национальные команды Австрии, Нидерландов и Польши.