«Очень сложный турнир». Мбаппе высказался о предстоящем Евро-2024
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2024 года, оценив силу своей национальной команды.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2024 года, оценив силу своей национальной команды.
Турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.
«У нас очень сильная команда, все это знают, мы не должны повторять это каждый раз. Мы приезжаем в Германию с большими амбициями, но также и с большим смирением. Мы проиграли последний финал чемпионата мира. Евро — очень сложный турнир, как с точки зрения тактики, так и с точки зрения интенсивности игры. Все команды знают друг друга практически наизусть. Это очень усложняет ситуацию. Мы уже испытали это в 2021 году», — приводит слова Мбаппе Footmercato со ссылкой на Sport Bild.
Сборная Франции сыграет в группе D с Польшей, Нидерландами и Австрией.