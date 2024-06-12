Германия — неожиданный фаворит Евро? Недавно в это трудно было поверить

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
14.06ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
22.06БельгияРумыния
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23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
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Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
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1.071F3A/B/C
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2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
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5.07W39W37
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5.07W41W42
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6.07W40W38
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6.07W43W44
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2
Дания
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4
Англия
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1
Нидерланды
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Франция
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Польша
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4
Австрия
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Украина
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2
Словакия
00
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Бельгия
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Грузия
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16:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Германия — неожиданный фаворит Евро? Недавно в это трудно было поверить

Теперь у бундестим есть шанс.

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Германия — неожиданный фаворит Евро? Недавно в это трудно было поверить | Источник: Спорт-Экспресс

Падение сборной Германии выглядит очень драматично. После победы на чемпионате мира в Бразилии в 2014-м и полуфинала Евро-2016 немцы провалили три крупных турнира подряд. Последние пару лет все было так плохо, что нельзя исключать — не получи Германия путевку на Евро как хозяйка турнира, мы бы не увидели бундестим этим летом. Но многое изменилось.

Состав сборной Германии на Евро

9 июня сборная Германии назвала окончательный состав на Евро. Юлиан Нагельсманн, в отличие от французского коллеги, воспользовался заявкой полностью и вызвал 26 человек.

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания).

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштадт (оба — «Штутгарт»), Беньямин Хенрихс, Давид Раум (оба — «Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт», Франкфурт), Антонио Рюдигер («Реал», Испания), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон», Англия), Илкай Гюндоган («Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал», Испания), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»).

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Д), Кай Хаверц («Арсенал», Англия), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Примечательно, что в составе сборной Германии минимум три футболиста, для которых домашний Евро станет последним. 36-летний Тони Кроос объявил об этом официально, а про 38-летнего Мануэля Нойера и 34-летнего Томаса Мюллера пока только ходят слухи. Но в обоих случаях источник авторитетный — издание Bild.

Главная звезда сборной Германии

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У немцев достаточно звездный состав, но с главным футболистом легко определиться. Тони Кроос, официально объявивший о завершении карьеры после Евро-2024, проведет прощальный танец. Очевидно, что все внимание будет приковано к нему.

Но феномен Тони на этом турнире не только в медийности. Понятно, что шестикратный победитель Лиги чемпионов в составе — это здорово, однако помимо лоска Кроос добавляет бундестим качества.

Это очень хорошо заметно на примере последних месяцев. Тони приостанавливал карьеру в сборной в 2021 году, и без него немцы натурально страдали. С марта по ноябрь 2023-го Германия проиграла шесть раз и сыграла вничью дважды. Настоящая катастрофа.

Но в феврале 2024-го Тони объявил о возвращении, вернулся — и с тех пор у немцев с Кроосом в составе три победы (в том числе над Францией и Нидерландами), а у полузащитника решающая роль на поле. Единственный раз, когда Германия не смогла победить, — встреча с Украиной. Да-да, Кроос не играл — отдыхал после финала Лиги чемпионов.

Так что возвращение Тони в Германию — огромный плюс для сборной в любом из аспектов. Уважаемый, опытный, полезный на поле футболист, играющий свой последний турнир. Может быть, это главный победный фактор для сборной Германии?

Слабое место сборной Германии

В последние месяцы только ленивый не говорил о Фюллькруге — из второй бундеслиги в финал Лиги чемпионов, гол «ПСЖ» и рекорды-рекорды-рекорды… Наконец, вызов в сборную на домашний Евро. Сказка, а не история!

Проблема в том, что Фюллькруг — символ кризиса нападения сборной Германии. У немцев просто не осталось чистых нападающих топового уровня. И да, голы в Лиге чемпионов и проход до финала еще не сделал из Никласа высококлассного форварда.

Более того, по данным Bild, Фюллькруг, пусть и единственный чистый нападающий, не будет играть в старте из-за проблем с коленом. Основной вариант для Нагельсманна теперь — Кай Хаверц. Полузащитник провел отличный сезон в «Арсенале», но он все же полузащитник. Да, с приличным опытом на позиции центрального нападающего, но в сборной Германии этот опыт трудно назвать позитивным — всего 6 голов в 14 матчах.

Где-то позади сидит недооцененный Ундав из «Штутгарта», он может стать спасением. Но получит ли свой шанс? В общем, большая проблема с нападающими в сборной Германии. Дорого ли она обойдется?

Соперники по группе

Немцы попали в группу А вместе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Вполне рабочая группа, одна из самых спокойных во всем турнире. На бумаге Германия даже фаворит, но на деле соперники вполне равные.

Понятно, у шотландцев, венгров и швейцарцев не так много звезд в командах, и это может дорого стоить на коротких турнирах, но это вполне цельные сборные. Швейцария так вообще доходила до плей-офф на пяти последних крупных турнирах — столько же раз, сколько и Франция, и чаще, чем Германия…

Венгры — бойкие ребята, играют в атаку, с ними не будет скучно. Но звезд тоже практически нет — на одном Собослаи далеко не уедешь. Наконец, шотландцы — достойные соперники с мощным центром поля, но не более. Со всеми тремя соперниками Германия может играть и должна побеждать.

«У меня очень хорошие ощущения. Если мы выиграем первый матч, то может развиться эйфория, которая может далеко нас привести», — вот такое настроение у Тони Крооса.

Если он передаст этот дух партнерам, Германия нас удивит.

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Дания
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