Доннарумма: Франция и Англия очень сильны, но мы здесь, чтобы защитить титул чемпионов Европы

«Несомненно, мы будем готовы к этому большому и уникальному турниру. Мне посчастливилось выиграть предыдущий чемпионат Европы. Мы все собрались здесь, чтобы защитить титул. Сделаем все возможное, чтобы выйти в финал.



Албания — отличная команда с интересными молодыми игроками, обладающими опытом. Будем идти от матча к матчу, но сейчас думаем только о том, чтобы хорошо выступить против Албании.



Некоторые команды на Евро, несомненно, очень сильны. Например, сборные Франции и Англии. Но мы тоже можем сказать свое слово. Я считаю, что в таком турнире нет фаворитов. Так что мы выйдем, чтобы заявить о себе и выйти в финал», — сказал Доннарумма в интервью пресс-службе УЕФА.