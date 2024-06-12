Стоунз пропустил тренировку сборной Англии за четыре дня до игры с Сербией

Чемпионат Европы 2024 года стартует уже в эту пятницу, 14 июня. Сборная Англии начнёт свой путь на турнире с группы C, где её соперниками станут национальные команды Сербии, Дании и Словении. Матчи Евро-2024 примут 10 стадионов в 10 городах.