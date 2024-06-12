Павлович не вернётся в сборную Германии, вместо него на Евро-2024 вызовут Джана

Об этом со ссылкой на Немецкий футбольный союз сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее появилась информация, что Павлович получил инфекцию, из-за которой покинул базу сборной Германии в городе Херцогенаурах. Характер болезни футболиста неизвестен. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля.