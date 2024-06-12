Игрок сборной Испании Мерино: У нашей команды менталитет победителя

«Я думаю, что давление на нас оказывается, но мы и сами его оказываем. У нас менталитет победителей, мы не хотим проигрывать даже на тренировках. Именно в таком настроении мы и отправимся на Евро-2024», — приводит слова Мерино пресс-служба сборной Испании.