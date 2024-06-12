«Некоторые всё ещё зовут меня Бэмби». Мусиала — о своём прозвище

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
14.06ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
00
2
Шотландия
00
3
Венгрия
00
4
Швейцария
00
Группа B
1
Испания
00
2
Хорватия
00
3
Италия
00
4
Албания
00
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Некоторые всё ещё зовут меня Бэмби». Мусиала — о своём прозвище

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о своём прозвище.

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Источник: Reuters

«Некоторые игроки по-прежнему зовут меня Бэмби. У меня нет проблем с этим, классное прозвище. Но я думаю, что немного перерос его. Я также добился прогресса в плане развития, немного прибавил в весе и так далее. Это моя цель — совершенствоваться год за годом», — сказал Мусиала на пресс-конференции.

Сборная Германии примет участие в Евро-2024. Турнир состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. На Евро-2024 немцы сыграют в группе А с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.

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Бельгия
Бельгия
3
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Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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