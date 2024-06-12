«Некоторые всё ещё зовут меня Бэмби». Мусиала — о своём прозвище

«Некоторые игроки по-прежнему зовут меня Бэмби. У меня нет проблем с этим, классное прозвище. Но я думаю, что немного перерос его. Я также добился прогресса в плане развития, немного прибавил в весе и так далее. Это моя цель — совершенствоваться год за годом», — сказал Мусиала на пресс-конференции.