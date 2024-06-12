«Некоторые всё ещё зовут меня Бэмби». Мусиала — о своём прозвище
Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о своём прозвище.
Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о своём прозвище.
«Некоторые игроки по-прежнему зовут меня Бэмби. У меня нет проблем с этим, классное прозвище. Но я думаю, что немного перерос его. Я также добился прогресса в плане развития, немного прибавил в весе и так далее. Это моя цель — совершенствоваться год за годом», — сказал Мусиала на пресс-конференции.
Сборная Германии примет участие в Евро-2024. Турнир состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. На Евро-2024 немцы сыграют в группе А с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.