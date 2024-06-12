Ван Дейк: Не стану как-то особенно готовиться к противостоянию с Мбаппе

«Нет, я не стану как-то особенно готовиться к противостоянию с Мбаппе. Неважно, с кем ты играешь. Ты просто готовишь себя к турниру. Ты уже кое-что знаешь: как играет соперник, что он из себя представляет, какие у него сильные и слабые стороны. Это относится ко всем командам, а не только к Франции и Мбаппе. Многое будет зависеть от того, сможем ли мы хорошо обороняться как команда», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.