Буффон оценил вратарскую бригаду сборной Италии на Евро-2024

"Я думаю, что Доннарумма — краеугольный камень нашей сборной и сильная сторона. Он показал исключительную игру в матче с Боснией, сделав фантастический и очень трудный сейв. Это даёт нам ещё больше уверенности, потому что мы знаем, что можем положиться на сильного игрока в трудные моменты.