Моуринью предположил победителя чемпионата Европы в Германии
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью предположил итоги чемпионата Европы в Германии.
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью предположил итоги чемпионата Европы в Германии.
— Кто победит?
— Португалия.
— Серебряный призёр?
— Англия.
— Сюрприз турнира?
— Любая команда, кроме Португалии, Англии и Франции. На мой взгляд, это три фаворита, и успех любой команды, кроме них, — даже сборных с высоким статусом вроде Германии — будет удивительным для меня.
— «Золотая бутса»?
— Харри Кейн.
— Лучший игрок?
— Джуд Беллингем.
— И последний, но не менее важный вопрос: кто выиграет «Золотой мяч»?
— Я думаю, что Винисиус, — приводит слова Моуринью TNT Sports.
Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии.