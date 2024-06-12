Моуринью предположил победителя чемпионата Европы в Германии | Источник: Getty Images

— Кто победит?

— Португалия.

— Серебряный призёр?

— Англия.

— Сюрприз турнира?

— Любая команда, кроме Португалии, Англии и Франции. На мой взгляд, это три фаворита, и успех любой команды, кроме них, — даже сборных с высоким статусом вроде Германии — будет удивительным для меня.

— «Золотая бутса»?

— Харри Кейн.

— Лучший игрок?

— Джуд Беллингем.

— И последний, но не менее важный вопрос: кто выиграет «Золотой мяч»?

— Я думаю, что Винисиус, — приводит слова Моуринью TNT Sports.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241408&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.