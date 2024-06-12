Гюндоган — о Нагельсмане в сборной Германии: Он привнес в команду структуру

«Он привнёс в команду структуру. У него есть чёткие представления о том, чего он хочет, тем не менее тренерский штаб спокойно относится к работе с командой. Есть ощущение, что они уверены в игроках, и это хорошо отражается на нас. Мы знали, что не всё пройдёт идеально, мы знали, что будем допускать ошибки, но и всегда чувствовали, что тренер поддерживает команду. У нас правильный настрой, и мы способны показать всё, на что способны, чтобы оправдать его доверие к нам», — приводит слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.