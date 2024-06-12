Главный тренер сборной Албании Силвиньо высказался об играх в «группе смерти» на Евро-2024

«Это три матча по 90 минут в каждом, и за это время всё может случиться. Ты можешь изменить свою жизнь за это время, у тебя может действительно всё получиться. Люди говорят: “Мистер, успокойтесь, успокойтесь”. Но я не могу. Моя работа — следить за тем, чтобы мы делали всё возможное, чтобы сделать что-то особенное. Потрясающий матч для начала и… пфффф… это будет тяжело», — приводит слова Силвиньо The Guardian.