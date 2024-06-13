Власти Германии опасаются срыва матча Евро-2024 между Сербией и Англией

По информации источника, полиция Гельзенкирхена опасается около 500 сербских фанатов, которые могут пройти на стадион вместе с тысячами болельщиков сборной Сербии и угрожать проведению игры. В качестве дополнительных мер безопасности правоохранительные органы ограничат продажу алкоголя на матче, будут держать болельщиков обеих сборных порознь, а также привлекут ещё более тысячи стражей порядка.