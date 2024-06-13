Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
14.06ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
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25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
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12:20 (мск), источник: Московский комсомолец

Звезды зажгутся на Евро: рассказываем о «темных лошадках» чемпионата Европы

В 24 командах есть множество игроков, которые будут рассматривать чемпионат Европы как шанс заявить о себе, начать звёздную карьеру или, возможно, заслужить переход в топ-клуб. «МК-Спорт» выбрал по одному игроку из каждой команды-участницы Евро, за которыми стоит следить внимательнее.

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До Евро-2024 осталось несколько дней, страны играют товарищеские матчи и проводят последние этапы подготовки к важнейшему турниру. На Евро точно поедут лучшие футболисты мира и даже одни из лучших в истории. Но как насчет менее известных имен, которые уже попали в свои национальные сборные, но еще не полностью реализовали свой потенциал и не оказались в центре внимания?

В 24 командах есть множество игроков, которые будут рассматривать чемпионат Европы как шанс заявить о себе, начать звёздную карьеру или, возможно, заслужить переход в топ-клуб. Из каждой команды-участницы Евро «МК-Спорт» выбрал по одному игроку, на которых стоит обратить особое внимание.

Армандо Броя (Албания)

Источник: AP 2023

После неудачной аренды в «Фулхэме» во второй половине сезона Армандо Броя остро нуждается в чем-то, что могло бы вдохнуть жизнь в его карьеру. Албания едет на Евро в роли аутсайдера, но, как минимум, может предоставить 22-летнему Армандо возможность сыграть против сборных Италии, Хорватии и Испании. Ожидается, что летом «Челси» продаст Брою, а забив несколько голов в Германии, албанец может выбить себе переход не на скамейку запасных.

Николас Зайвальд (Австрия)

Источник: AP 2023

Полузащитник, умеющий пасовать и не стесняющийся контакта, Николас Зейвальд стал ключевой фигурой сборной Австрии под руководством Ральфа Рангника. 23-летний игрок прошлым летом перешёл в «РБ Лейпциг» из «РБ Зальцбург», а в Германии он выйдет в стартовом составе национальной сборной. «Он выдающийся игрок для своего возраста», — говорил Ральф Рангник в 2022 году.

Йохан Бакайоко (Бельгия)

Источник: AP 2023

Бельгия откроет новую эру своего футбола на предстоящем Евро. За сборную впервые за многие годы не сыграют Эден Азар и Тоби Алдервейрелд, а Йохан Бакайоко, кажется, станет важной частью бельгийского будущего. 21-летний футболист будет бороться за место в составе с Джереми Доку из «Манчестер Сити» и Леандро Троссардом из «Арсенала». Более того, Бакайоко может сыграть против партнёров по сборной уже в следующем сезоне, поскольку трансферные слухи тесно связывают его с «Ливерпулем». Показав качественный футбол на Евро, Йохан может приблизить свой переезд в Ливерпуль.

Йосип Шутало (Хорватия)

Источник: Reuters

Йосип Шутало и Йошко Гвардиол могут стать железной парой центральных защитников сборной Хорватии на долгие годы. И если Гвардиол уже играет за «Ман Сити», Шутало пока что не перешёл в топ-чемпионат. У Йосипа был сильный сезон, несмотря на трудности «Аякса», и 24-летний футболист может прыгнутьв одну из пяти лучших лиг Европы, если ему удастся произвести впечатление на Евро. Кстати, инсайдеры связывают Шутало с «Арсеналом», так что противостояние хорватских защитников в АПЛ вполне вероятно.

Ладислав Крейчий (Чехия)

Источник: AP 2023

Ладислав Крейчий — настоящий результативный центральный защитник, который будет одним из национальных героев, если малоизвестная чешская команда сможет устоять на Евро против Турции, Португалии и Грузии. Также способный играть в центре полузащиты, Крейчи забил 18 голов во всех соревнованиях за пражскую «Спарту» в этом сезоне, и его вклад в игру команды невозможно переоценить.. Контракт 25-летнего футболиста истекает в 2025 году, так что у него есть отличная возможность уехать в лигу выше уровнем сразу после Евро.

Мортен Юлманд (Дания)

Источник: AP 2023

Юлманд — среди множества игроков, которые расцвели в лиссабонском «Спортинге» и заинтересовали топ-клубы. 24-летний футболист дебютировал за взрослую сборную Дании только в сентябре 2023 года, но, похоже, его присутствие на поле становится все более важным, несмотря на хороший подбор игроков в национальной команде. Сильный турнир от Юлманда может стать катализатором для дорогого трансфера — в 2021 году Дания уже шокировала Чемпионат Европы, почему не сделать это ещё раз?

Адам Уортон (Англия)

Источник: Reuters

Случайные зрители Премьер-лиги, вероятно, были шокированы, увидев 20-летнего Адама Уортона в окончательной заявке сборной Англии. Но любой, кто видел «Кристал Пэлас» под руководством Оливера Гласнера, знает, что Уортон полностью заслужил свое место на Евро. Адам — умный игрок с огромным потенциалом, дополнение к Джуду Беллингему и Кобби Майну. Но пока эти двое уже блистают в топ-клубах Европы («Ман Юнайтед» тоже взял трофей, оставим их в списке топов), Уортон спокойно делает свою работу в «Пэлас». Он готов к большой сцене, если ему дадут шанс.

Юсуф Фофана (Франция)

Источник: AP 2023

В сборной Франции едва ли не каждый игрок — мировая звезда, за которой охотятся топ-клубы всей Европы. Однако 25-летний Юсуф Фофана, кажется, всё ещё не получил признания, которое заслуживает.

Фофана — разрушитель в опорной зоне, который играет за Монако с 2020 года. Юсуф — всё ещё полноценный игрок клуба из княжества, но до конца контракта остался всего год, поэтому если уходить — то сейчас. А чтобы уйти более выгодно, надо заявить о себе на Евро.

Жорж Микаутадзе (Грузия)

Источник: AP 2023

Проданный «Метцем» в «Аякс» летом после выдающегося сезона 2022/23 в Лиге 2, Жорж Микаутадзе был отдан обратно в аренду французской команде в январе. Микаутадзе переживал трудности в Нидерландах и заново открыл себя и свою результативность в во Франции. Нападающий подходит к турниру в отличной форме, завершив сезон с 8 мячами в 7 играх. 23-летний игрок, вероятно, будет второй надеждой сборной Грузии после Хвичи Кварацхелии. Однако играть предстоит с Португалией, Турцией и Чехией — если грузины заявят о себе на первом Евро в истории, триумфальное возвращение в «Аяк» Жоржу гарантировано.

Максимилиан Байер (Германия)

Источник: Reuters

21-летний Максимилиан Байер провел прорывной сезон в Бундеслиге с «Хоффенхаймом», и он будет мечтать о том, чтобы продолжить его триумфальной международной кампанией с Германией на родной земле. Байер забил 16 голов в чемпионате Германии, а в национальной команде после Миро Клозе и Марио Гомеза нет железно основного страйкера, который бы был вне конкуренции.

Быстрый, универсальный и результативный Байер вполне может выйти на поле вместо Кая Хаверца на острие атаки и подтвердить свой статус одного из главных талантов Бундеслиги.

Милош Керкез (Венгрия)

Источник: AP 2023

Тем, кто следит за АПЛ, имя Милоша Керкеза уже знакомо благодаря впечатляющим выступлениям «Борнмута» под руководством Андони Ираолы. В сборной Венгрии Керкез неизбежно становится значимой фигурой. На клубном уровне он играет на позиции левого защитника, но за сборную его используют ближе к атаке.

В 20 лет у Керкеза есть все шансы стать одним из лучших на своей позиции в Европе. Венгрия имеет шанс выйти из группы с Германией, Швейцарией и Шотландией, и Керкез обязан привлечь к себе ещё больше внимания на международной арене.

Риккардо Калафьори (Италия)

Источник: Reuters

Квалификация «Болоньи» в Лигу чемпионов стала одной из главных сенсаций европейского сезона, и значительную роль в этом успехе сыграл Риккардо Калафьори. Выпускник академии «Ромы» вернулся в Италию из «Базеля» как левый защитник, которому не хватает опыта. Однако тренер Тьяго Мотта перевел 22-летнего футболиста на позицию центрального защитника, где он успешно выступает в Серии А. Этим летом Калафьори может последовать за Моттой в «Ювентус», но сначала он будет представлять Италию на Евро, где Риккардо, возможно, выйдет в стартовом составе из-за травм других защитников.

Йерди Схаутен (Нидерланды)

Источник: AP 2023

Йёрди Схаутен из «ПСВ» был включен в окончательный состав сборной Нидерландов, несмотря на небольшой опыт в национальной команде. Опорный полузащитник умеет читать игру и перехватывать мячи, а также хорошо тащит мяч вперёд благодаря своим навыкам дриблинга и паса. В 27 лет Схаутен, кажется, на пике формы. Выступление на Евро — один из последних шансов для Йёрди всё-таки оказаться в топ-5 чемпионате.

Себастьян Шиманьски (Польша)

Источник: AP 2023

Мы ведь все помним Себастьяна Шиманьски по выступлению за московское «Динамо», правда? Не сказать, что он был незаменимым в той команде, но вингер был неплохой. Однако Себастьян провёл исключительный сезон 23/24 за «Фенербахче», забив 13 голов и сделав 19 результативных передач.

Перед самым Евро сборную Польши потрясли травмы Роберта Левандовского и Кароля Свидерски. Теперь главному тренеру нужно придумывать новые варианты построения атаки, одним из ключевых действующих лиц которой обязан быть Шиманьски. Себастьяну всего 25, а значит время для перехода в топ-чемпионат ещё не прошло, а, возможно, наоборот, только наступает.

Гонсалу Инасиу (Португалия)

Источник: Reuters

Португалия продолжает выращивать качественных игроков, и Гонсалу Инасиу является одним из главных талантов нового поколения. Он может составить конкуренцию Антонио Силве из «Бенфики» и ветерану «Порту» Пепе за место в центре защиты рядом с Рубеном Диашем.

22-летний игрок «Спортинга» уже привлек внимание таких клубов, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», а стоимость Инасиу оценивается в 40+ млн евро. Стоит отметить, что в двух товарищеских матчах перед Евро Гонсалу играл в основе, несмотря на разные схемы. Инасиу, вероятнее всего, получит свои минуты на Евро — главное воспользоваться ими.

Янис Хаджи (Румыния)

Источник: AP 2023

Янис Хаджи, сын знаменитого Георге Хаджи, на Евро-2024 надеется показать свои лучшие качества. После серии травм в этом сезоне он оставался в форме, играя за «Алавес» на правах аренды (Хаджи принадлежит «Рейнджерс»). 25-летнему атакующему полузащитнику нужна искра, яркий перфоманс, чтобы сделать рывок в своей карьере. Стоит отметить, что Янис в хорошей форме: Хаджи забил пять голов в пяти играх за сборную.

Билли Гилмор (Шотландия)

Источник: AP 2023

Если Льюис Фергюсон не травмировался, то точно бы стал ключевым игроком сборной Шотландии. В его отсутствие эту роль может взять на себя бывший игрок «Челси» Билли Гилмор, который провел успешный сезон в «Брайтоне». Полузащитник ещё в Лондоне показал, что обладает хорошим пасом. Гилмор (вместе со Скоттом Мактоминеем) должен стать ключевым игроком в команде Стива Кларка, если Шотландия хочет чего-то достичь.

Иван Илич (Сербия)

Источник: AP 2023

Конечно, хотелось бы назвать защитника «Спартака» Срджана Бабича, но ему уже 28, а за сборную Срджан играл ещё на ЧМ-2022. Да и его уровень вроде давно всем известен.

А вот Иван Илич из «Торино» пока не нашел себе места в стартовом составе сборной Сербии, уступая более опытным игрокам. Однако Душан Тадич и Сергей Милинкович-Савич не молодеют, поэтому Евро — отличный шанс для 23-летнего Ивича проявить себя и помочь своей сборной занять хотя бы 3 место в группе.

Давид Ганцко (Словакия)

Фото Pau Barrena / UEFA / Getty Images | Источник: Getty Images

Давид Ганцко, защитник «Фейеноорда», вероятнее всего, сыграет в каждом матче сборной Словении на Евро-2024. В прошлом чемпионате Европы он провел всего шесть минут на поле, но сейчас, играя на позиции левого защитника, он стал важным оружием своей сборной в атаке, забив аж пять голов в квалификации.

Интересна трансформация Ганцко: в клубе Давид играет строго центрального защитника, а в сборную приезжает как будто совсем другой игрок, играющий слева в обороне.

Яка Бийол (Словения)

Источник: AP 2023

Ян Облак и Беньямин Шешко — звёзды сборной Словении, но защитник «Удинезе» Яка Бийол едва ли не важнее для команды. Центральный защитник, который с мячом может подниматься в полузащиту был стабилен в квалификационной кампании сборной.

Как не упомянуть, что Бийол играл за московский ЦСКА с 2018 по 2021 год. На багаже стадиона на Песчаной Яка поедет покорять Евро. А противостоять ему предстоит Харри Кейну, Душану Влаховичу и Расмуму Хёйлунду.

Нико Уильямс (Испания)

Источник: AP 2023

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс в 21 год уже стал ключевым игроком в обойме «Фурии Рохи». Уильямса связывают с «Челси» и «Арсеналом», скауты которых будут очень пристально смотреть матчи сборной Испании. Быстрый и техничный нападающий Уильямс представляет серьезную угрозу на левом фланге. Если ему удастся произвести впечатление на британских коллег, отступные в размере 50 миллионов евро могут отправиться в Бильбао уже во второй половине июля.

Дан Ндойе (Швейцария)

Источник: AP 2023

В стабильной швейцарской команде редко появляются новые лица, но вингер «Болоньи» Дан Ндойе может стать исключением. 23-летний игрок привлек внимание своими выступлениями в Серии А и, вероятно, получит игровое время на Евро-2024. Однако тренер национальной команды Мурад Якин использует Ндойе на позиции инсайда в схеме 3−4−3.

Оркун Кокчу (Турция)

Источник: AP 2023

После перехода из «Фейеноорда» в «Бенфику» Оркун Кокчу не доволен своим положением в клубе и надеется проявить себя на Евро-2024 с Турцией. Креативный полузащитник, как сообщается, уже этим летом может вернуться к своему бывшему тренеру Арне Слоту в «Ливерпуль». Хорошее выступление на чемпионате Европы, очевидно, поспособствует этому трансферу.

Георгий Судаков (Украина)

Источник: Getty Images

Георгий Судаков уже несколько лет играет за сборную Украины, а Евро-2024, кажется, последний турнир Судакова в качестве игрока «Шахтёра». Атакующий полузащитник Судаков забил 16 голов в этом сезоне, а «Челси» с «Арсеналом» стали следить за Георгием ещё внимательнее.

Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро. Сильное выступление на Евро может ускорить переход Судакова в топ-клуб, который уже, кажется, неизбежен.

Дмитрий Глухов

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