Звезды зажгутся на Евро: рассказываем о «темных лошадках» чемпионата Европы

До Евро-2024 осталось несколько дней, страны играют товарищеские матчи и проводят последние этапы подготовки к важнейшему турниру. На Евро точно поедут лучшие футболисты мира и даже одни из лучших в истории. Но как насчет менее известных имен, которые уже попали в свои национальные сборные, но еще не полностью реализовали свой потенциал и не оказались в центре внимания?

В 24 командах есть множество игроков, которые будут рассматривать чемпионат Европы как шанс заявить о себе, начать звёздную карьеру или, возможно, заслужить переход в топ-клуб. Из каждой команды-участницы Евро «МК-Спорт» выбрал по одному игроку, на которых стоит обратить особое внимание.

Армандо Броя (Албания)

После неудачной аренды в «Фулхэме» во второй половине сезона Армандо Броя остро нуждается в чем-то, что могло бы вдохнуть жизнь в его карьеру. Албания едет на Евро в роли аутсайдера, но, как минимум, может предоставить 22-летнему Армандо возможность сыграть против сборных Италии, Хорватии и Испании. Ожидается, что летом «Челси» продаст Брою, а забив несколько голов в Германии, албанец может выбить себе переход не на скамейку запасных.

Николас Зайвальд (Австрия)

Полузащитник, умеющий пасовать и не стесняющийся контакта, Николас Зейвальд стал ключевой фигурой сборной Австрии под руководством Ральфа Рангника. 23-летний игрок прошлым летом перешёл в «РБ Лейпциг» из «РБ Зальцбург», а в Германии он выйдет в стартовом составе национальной сборной. «Он выдающийся игрок для своего возраста», — говорил Ральф Рангник в 2022 году.

Йохан Бакайоко (Бельгия)

Бельгия откроет новую эру своего футбола на предстоящем Евро. За сборную впервые за многие годы не сыграют Эден Азар и Тоби Алдервейрелд, а Йохан Бакайоко, кажется, станет важной частью бельгийского будущего. 21-летний футболист будет бороться за место в составе с Джереми Доку из «Манчестер Сити» и Леандро Троссардом из «Арсенала». Более того, Бакайоко может сыграть против партнёров по сборной уже в следующем сезоне, поскольку трансферные слухи тесно связывают его с «Ливерпулем». Показав качественный футбол на Евро, Йохан может приблизить свой переезд в Ливерпуль.

Йосип Шутало (Хорватия)

Йосип Шутало и Йошко Гвардиол могут стать железной парой центральных защитников сборной Хорватии на долгие годы. И если Гвардиол уже играет за «Ман Сити», Шутало пока что не перешёл в топ-чемпионат. У Йосипа был сильный сезон, несмотря на трудности «Аякса», и 24-летний футболист может прыгнутьв одну из пяти лучших лиг Европы, если ему удастся произвести впечатление на Евро. Кстати, инсайдеры связывают Шутало с «Арсеналом», так что противостояние хорватских защитников в АПЛ вполне вероятно.

Ладислав Крейчий (Чехия)

Ладислав Крейчий — настоящий результативный центральный защитник, который будет одним из национальных героев, если малоизвестная чешская команда сможет устоять на Евро против Турции, Португалии и Грузии. Также способный играть в центре полузащиты, Крейчи забил 18 голов во всех соревнованиях за пражскую «Спарту» в этом сезоне, и его вклад в игру команды невозможно переоценить.. Контракт 25-летнего футболиста истекает в 2025 году, так что у него есть отличная возможность уехать в лигу выше уровнем сразу после Евро.

Мортен Юлманд (Дания)

Юлманд — среди множества игроков, которые расцвели в лиссабонском «Спортинге» и заинтересовали топ-клубы. 24-летний футболист дебютировал за взрослую сборную Дании только в сентябре 2023 года, но, похоже, его присутствие на поле становится все более важным, несмотря на хороший подбор игроков в национальной команде. Сильный турнир от Юлманда может стать катализатором для дорогого трансфера — в 2021 году Дания уже шокировала Чемпионат Европы, почему не сделать это ещё раз?

Адам Уортон (Англия)

Случайные зрители Премьер-лиги, вероятно, были шокированы, увидев 20-летнего Адама Уортона в окончательной заявке сборной Англии. Но любой, кто видел «Кристал Пэлас» под руководством Оливера Гласнера, знает, что Уортон полностью заслужил свое место на Евро. Адам — умный игрок с огромным потенциалом, дополнение к Джуду Беллингему и Кобби Майну. Но пока эти двое уже блистают в топ-клубах Европы («Ман Юнайтед» тоже взял трофей, оставим их в списке топов), Уортон спокойно делает свою работу в «Пэлас». Он готов к большой сцене, если ему дадут шанс.

Юсуф Фофана (Франция)

В сборной Франции едва ли не каждый игрок — мировая звезда, за которой охотятся топ-клубы всей Европы. Однако 25-летний Юсуф Фофана, кажется, всё ещё не получил признания, которое заслуживает.

Фофана — разрушитель в опорной зоне, который играет за Монако с 2020 года. Юсуф — всё ещё полноценный игрок клуба из княжества, но до конца контракта остался всего год, поэтому если уходить — то сейчас. А чтобы уйти более выгодно, надо заявить о себе на Евро.

Жорж Микаутадзе (Грузия)

Проданный «Метцем» в «Аякс» летом после выдающегося сезона 2022/23 в Лиге 2, Жорж Микаутадзе был отдан обратно в аренду французской команде в январе. Микаутадзе переживал трудности в Нидерландах и заново открыл себя и свою результативность в во Франции. Нападающий подходит к турниру в отличной форме, завершив сезон с 8 мячами в 7 играх. 23-летний игрок, вероятно, будет второй надеждой сборной Грузии после Хвичи Кварацхелии. Однако играть предстоит с Португалией, Турцией и Чехией — если грузины заявят о себе на первом Евро в истории, триумфальное возвращение в «Аяк» Жоржу гарантировано.

Максимилиан Байер (Германия)

21-летний Максимилиан Байер провел прорывной сезон в Бундеслиге с «Хоффенхаймом», и он будет мечтать о том, чтобы продолжить его триумфальной международной кампанией с Германией на родной земле. Байер забил 16 голов в чемпионате Германии, а в национальной команде после Миро Клозе и Марио Гомеза нет железно основного страйкера, который бы был вне конкуренции.

Быстрый, универсальный и результативный Байер вполне может выйти на поле вместо Кая Хаверца на острие атаки и подтвердить свой статус одного из главных талантов Бундеслиги.

Милош Керкез (Венгрия)

Тем, кто следит за АПЛ, имя Милоша Керкеза уже знакомо благодаря впечатляющим выступлениям «Борнмута» под руководством Андони Ираолы. В сборной Венгрии Керкез неизбежно становится значимой фигурой. На клубном уровне он играет на позиции левого защитника, но за сборную его используют ближе к атаке.

В 20 лет у Керкеза есть все шансы стать одним из лучших на своей позиции в Европе. Венгрия имеет шанс выйти из группы с Германией, Швейцарией и Шотландией, и Керкез обязан привлечь к себе ещё больше внимания на международной арене.

Риккардо Калафьори (Италия)

Квалификация «Болоньи» в Лигу чемпионов стала одной из главных сенсаций европейского сезона, и значительную роль в этом успехе сыграл Риккардо Калафьори. Выпускник академии «Ромы» вернулся в Италию из «Базеля» как левый защитник, которому не хватает опыта. Однако тренер Тьяго Мотта перевел 22-летнего футболиста на позицию центрального защитника, где он успешно выступает в Серии А. Этим летом Калафьори может последовать за Моттой в «Ювентус», но сначала он будет представлять Италию на Евро, где Риккардо, возможно, выйдет в стартовом составе из-за травм других защитников.

Йерди Схаутен (Нидерланды)

Йёрди Схаутен из «ПСВ» был включен в окончательный состав сборной Нидерландов, несмотря на небольшой опыт в национальной команде. Опорный полузащитник умеет читать игру и перехватывать мячи, а также хорошо тащит мяч вперёд благодаря своим навыкам дриблинга и паса. В 27 лет Схаутен, кажется, на пике формы. Выступление на Евро — один из последних шансов для Йёрди всё-таки оказаться в топ-5 чемпионате.

Себастьян Шиманьски (Польша)

Мы ведь все помним Себастьяна Шиманьски по выступлению за московское «Динамо», правда? Не сказать, что он был незаменимым в той команде, но вингер был неплохой. Однако Себастьян провёл исключительный сезон 23/24 за «Фенербахче», забив 13 голов и сделав 19 результативных передач.

Перед самым Евро сборную Польши потрясли травмы Роберта Левандовского и Кароля Свидерски. Теперь главному тренеру нужно придумывать новые варианты построения атаки, одним из ключевых действующих лиц которой обязан быть Шиманьски. Себастьяну всего 25, а значит время для перехода в топ-чемпионат ещё не прошло, а, возможно, наоборот, только наступает.

Гонсалу Инасиу (Португалия)

Португалия продолжает выращивать качественных игроков, и Гонсалу Инасиу является одним из главных талантов нового поколения. Он может составить конкуренцию Антонио Силве из «Бенфики» и ветерану «Порту» Пепе за место в центре защиты рядом с Рубеном Диашем.

22-летний игрок «Спортинга» уже привлек внимание таких клубов, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», а стоимость Инасиу оценивается в 40+ млн евро. Стоит отметить, что в двух товарищеских матчах перед Евро Гонсалу играл в основе, несмотря на разные схемы. Инасиу, вероятнее всего, получит свои минуты на Евро — главное воспользоваться ими.

Янис Хаджи (Румыния)

Янис Хаджи, сын знаменитого Георге Хаджи, на Евро-2024 надеется показать свои лучшие качества. После серии травм в этом сезоне он оставался в форме, играя за «Алавес» на правах аренды (Хаджи принадлежит «Рейнджерс»). 25-летнему атакующему полузащитнику нужна искра, яркий перфоманс, чтобы сделать рывок в своей карьере. Стоит отметить, что Янис в хорошей форме: Хаджи забил пять голов в пяти играх за сборную.

Билли Гилмор (Шотландия)

Если Льюис Фергюсон не травмировался, то точно бы стал ключевым игроком сборной Шотландии. В его отсутствие эту роль может взять на себя бывший игрок «Челси» Билли Гилмор, который провел успешный сезон в «Брайтоне». Полузащитник ещё в Лондоне показал, что обладает хорошим пасом. Гилмор (вместе со Скоттом Мактоминеем) должен стать ключевым игроком в команде Стива Кларка, если Шотландия хочет чего-то достичь.

Иван Илич (Сербия)

Конечно, хотелось бы назвать защитника «Спартака» Срджана Бабича, но ему уже 28, а за сборную Срджан играл ещё на ЧМ-2022. Да и его уровень вроде давно всем известен.

А вот Иван Илич из «Торино» пока не нашел себе места в стартовом составе сборной Сербии, уступая более опытным игрокам. Однако Душан Тадич и Сергей Милинкович-Савич не молодеют, поэтому Евро — отличный шанс для 23-летнего Ивича проявить себя и помочь своей сборной занять хотя бы 3 место в группе.

Давид Ганцко (Словакия)

Фото Pau Barrena / UEFA / Getty Images | Источник: Getty Images

Давид Ганцко, защитник «Фейеноорда», вероятнее всего, сыграет в каждом матче сборной Словении на Евро-2024. В прошлом чемпионате Европы он провел всего шесть минут на поле, но сейчас, играя на позиции левого защитника, он стал важным оружием своей сборной в атаке, забив аж пять голов в квалификации.

Интересна трансформация Ганцко: в клубе Давид играет строго центрального защитника, а в сборную приезжает как будто совсем другой игрок, играющий слева в обороне.

Яка Бийол (Словения)

Ян Облак и Беньямин Шешко — звёзды сборной Словении, но защитник «Удинезе» Яка Бийол едва ли не важнее для команды. Центральный защитник, который с мячом может подниматься в полузащиту был стабилен в квалификационной кампании сборной.

Как не упомянуть, что Бийол играл за московский ЦСКА с 2018 по 2021 год. На багаже стадиона на Песчаной Яка поедет покорять Евро. А противостоять ему предстоит Харри Кейну, Душану Влаховичу и Расмуму Хёйлунду.

Нико Уильямс (Испания)

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс в 21 год уже стал ключевым игроком в обойме «Фурии Рохи». Уильямса связывают с «Челси» и «Арсеналом», скауты которых будут очень пристально смотреть матчи сборной Испании. Быстрый и техничный нападающий Уильямс представляет серьезную угрозу на левом фланге. Если ему удастся произвести впечатление на британских коллег, отступные в размере 50 миллионов евро могут отправиться в Бильбао уже во второй половине июля.

Дан Ндойе (Швейцария)

В стабильной швейцарской команде редко появляются новые лица, но вингер «Болоньи» Дан Ндойе может стать исключением. 23-летний игрок привлек внимание своими выступлениями в Серии А и, вероятно, получит игровое время на Евро-2024. Однако тренер национальной команды Мурад Якин использует Ндойе на позиции инсайда в схеме 3−4−3.

Оркун Кокчу (Турция)

После перехода из «Фейеноорда» в «Бенфику» Оркун Кокчу не доволен своим положением в клубе и надеется проявить себя на Евро-2024 с Турцией. Креативный полузащитник, как сообщается, уже этим летом может вернуться к своему бывшему тренеру Арне Слоту в «Ливерпуль». Хорошее выступление на чемпионате Европы, очевидно, поспособствует этому трансферу.

Георгий Судаков (Украина)

Георгий Судаков уже несколько лет играет за сборную Украины, а Евро-2024, кажется, последний турнир Судакова в качестве игрока «Шахтёра». Атакующий полузащитник Судаков забил 16 голов в этом сезоне, а «Челси» с «Арсеналом» стали следить за Георгием ещё внимательнее.

Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро. Сильное выступление на Евро может ускорить переход Судакова в топ-клуб, который уже, кажется, неизбежен.