Кейн: «Я взволнован перед Евро. Эта сборная Англии — одна из лучших, если не лучшая» | Источник: Getty Images

"Я взволнован. Всегда чувствуешь волнение в такие моменты, особенно когда приезжаешь в принимающую страну, селишься в отеле и начинаешь смотреть, где все находится. Но на данный момент все довольно спокойны, хоть и чувствуют приятное предвкушение.

Быть капитаном сборной Англии — это, наверное, высшая привилегия, которую я могу иметь как игрок. И я никогда не буду воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Это уникальное чувство. Для меня большая честь в четвертый раз быть капитаном на большом турнире. У нас были полуфинал, финал и четвертьфинал, поэтому я надеюсь, что в этот раз мы выиграем трофей.