Кейн: Я взволнован перед Евро. Эта сборная Англии — одна из лучших, если не лучшая
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.
"Я взволнован. Всегда чувствуешь волнение в такие моменты, особенно когда приезжаешь в принимающую страну, селишься в отеле и начинаешь смотреть, где все находится. Но на данный момент все довольно спокойны, хоть и чувствуют приятное предвкушение.
Быть капитаном сборной Англии — это, наверное, высшая привилегия, которую я могу иметь как игрок. И я никогда не буду воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Это уникальное чувство. Для меня большая честь в четвертый раз быть капитаном на большом турнире. У нас были полуфинал, финал и четвертьфинал, поэтому я надеюсь, что в этот раз мы выиграем трофей.
Я думаю, что эта команда — одна из лучших, если не лучшая, которая у нас была, с точки зрения формы и сезона, который был у многих наших игроков. У нас много молодых и талантливых игроков, которые не испытывают страха и просто хотят выйти на поле и играть", — сказал Кейн в интервью UEFA.com.