Дмитрий Аленичев: На Евро-2024 Россия пошумела бы — минимум вышла бы из группы

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

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до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
14.06ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
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Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
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26.06УкраинаБельгия
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26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
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5.07W39W37
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Нидерланды
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Франция
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3
Польша
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4
Австрия
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Украина
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2
Словакия
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3
Бельгия
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Румыния
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Португалия
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Грузия
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Турция
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03:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Аленичев: На Евро-2024 Россия пошумела бы — минимум вышла бы из группы

Первая авторская колонка о чемпионате Европы самого титулованного футболиста в истории страны, победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывшего главного тренера «Спартака» (2015−2016).

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Источник: РИА "Новости"

В финал стартующего в пятницу Евро выйдет, на мой взгляд, либо Франция, либо Англия. При этом не исключаю, что в решающем матче турнира встретятся именно эти сборные.

«Трехцветные» обладают сумасшедшим составом. Один из лучших игроков мира (если не абсолютно лучший) Мбаппе. Целая россыпь звезд среди партнеров Килиана, прекрасно знающих, что такое победы на крупнейших клубных соревнованиях и на уровне национальных команд. Классный опытный главный тренер Дидье Дешам — есть все составляющие для успеха.

Англия часто проваливалась, обладая хорошим подбором исполнителей. Но сейчас там подошло такое талантливое поколение, что если и на этот раз ничего не получится, то болельщики просто не простят «Трех львов». Фоден, Кейн, Сакка входят в число лучших футболистов Европы. Удивило решение Гарета Саутгейта отцепить от заявки Грилиша, но это право главного тренера, а англичане даже без хавбека «Манчестер Сити» смотрятся мощно — пока на бумаге.

Нельзя сбрасывать со счетов и сборную Германии — хозяйку чемпионата. У немцев приличный подбор футболистов, а организация игры и дисциплина входят в число их козырей уже очень давно. Но все равно предпочтение отдаю Франции и Англии.

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Вместе с тем на сто процентов уверен, что нас, как и на предыдущих ЧМ и ЧЕ, ждут сюрпризы. Это касается и каких-то игроков, и команд в целом: кто-то точно выстрелит. Мне бы хотелось, чтобы одной из сенсаций этого Евро стала Португалия. Говорю откровенно: буду болеть за нее, с этой страной многое связано в моей карьере футболиста — с «Порту» побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. У красно-зеленых сейчас тоже хорошее поколение — взять, например, Бернарду Силву и Бруну Фернандеша. Вместе с перспективными молодыми ребятами они способны нас удивить, даже дойти до финала — почему бы и нет? Меня такой исход порадовал бы.

Много дискуссий вокруг фигуры Криштиану Роналду — мол, из лидера 39-летний ветеран в последние годы превратился для своей сборной в «якорь». Уверен, что он сам прекрасно осознает: лучшие годы остались позади. Но Евро — турнир масштабный, Криштиану однозначно целенаправленно к нему готовится. Не думаю, что Роналду будет играть ключевую роль в национальной команде, но забить свои два-три и помочь коллективу еще вполне способен. Как сделал это во вторник в спарринге с Ирландией, когда оформил дубль.

Негативное влияние звезды в раздевалке? Уже случались прецеденты, когда бывший главный тренер Фернанду Сантуш не ставил Роналду в старт. Поначалу все думали: «Как же так? Как Сантуш мог пойти на такое?» Ладно бы травма, но Криштиану на тот момент был полностью здоров. Сейчас недопонимание исключено — полагаю, Роберто Мартинес, сменивший Фернанду, в первую очередь поговорит с Роналду и даже если не посчитает нужным ставить его с первых минут, то объяснит причину. А звездный форвард, в свою очередь, не станет создавать напряжение в коллективе, что иногда происходило на ЧМ-2022 в Катаре.

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На немецких стадионах выступят еще два суперветерана: Кроос и Модрич. Тони совсем недавно в очередной раз выиграл Лигу чемпионов и, конечно, хочет перед завершением карьеры громко хлопнуть дверью, уйти красиво. Полузащитник сделает все возможное, чтобы напоследок взять европейское золото. Но вряд ли Кроос будет зацикливаться на личных успехах, как и Модрич, — для обоих команда превыше всего. Это фантастические футболисты — как по уровню индивидуального мастерства, так и по вкладу в общее дело своих сборных. И, честно говоря, был немного разочарован, когда узнал, что ЧЕ станет для Тони последним турниром: уровень позволяет поиграть еще пару лет. Но, видимо, к человеку по каким-то причинам пришло осознание, что пора заканчивать. Жаль… И хорошо, что Модрич пока не собирается заканчивать.

Впервые в финальную стадию Евро пробилась Грузия со своим непререкаемым лидером Хвичей Кварацхелией. То, что парень творил в «Наполи» Лучано Спаллетти в чемпионском сезоне-2022/23, — это что-то из области фантастики. Особенно учитывая, что совсем недавно Хвича выступал в РПЛ, а в Италию попал вообще транзитом через грузинскую лигу. С ходу стать лидером клуба на пару с Осимхеном, сразу же взять скудетто… Невероятно!

Однако в последнем розыгрыше серии А возникли проблемы, связанные, считаю, со сменой тренера. Как бы то ни было, факт остается фактом: Хвича редко напоминал себя самого образца работы со Спаллетти. Сам парень это прекрасно понимает и представляет, какой уникальный шанс вновь громко заявить о себе дает участие в ЧЕ. К тому же Грузия не станет сидеть на своей половине поля и только обороняться — на мой взгляд, сборная продемонстрирует достаточно интересный атакующий футбол, а это стихия Хвичи. Дай бог, чтобы хавбек сделал много результативных действий, как в свое время в «Наполи». И тогда не исключаю его трансфер в «Барселону», о чем недавно ходило много разговоров.

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Понимаю, что в России очень многие будут болеть за Сербию, это же наши братья. Мне тоже хочется, чтобы она добилась хороших результатов. На крупных турнирах у сербов (в отличие от соседей — хорватов) часто что-то не ладится, так пусть на этот раз команда Драгана Стойковича покажет свой максимум и зрелищный футбол. То, что эта сборная на такое способна, не сомневаюсь.

При этом уверен, что и наша команда на Евро пошумела бы с учетом тренерского опыта Валерия Карпина и достаточно неплохого состава. У России был бы большой шанс как минимум выйти из группы. Жаль, что мы до сих пор вне крупных международных турниров. Очень надеюсь, что скоро вернемся.

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