Зиркзе вызвали в сборную Нидерландов для участия в чемпионате Европы

Нападающий заменил в заявке «оранжевых» полузащитника Тёна Копмейнерса, который получил травму во время разминки перед товарищеским матчем против команды Исландии (4:0) в понедельник. Ранее тренерский штаб сборной Нидерландов вызвал защитника Иана Матсена на замену Френки де Йонгу, который также получил травму.

Зиркзе 23 года. Прежде он не выступал за взрослую национальную команду. В минувшем сезоне он провел 37 матчей за «Болонью» и забил 12 голов.