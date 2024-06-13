Безутешный Грилиш и Бонуччи без мечты. Кто из звезд пропустит Евро-2024

Матс Хуммельс (Германия)

Хуммельсу 35 лет, ветеран начал выступать за сборную еще в 2010-м, стал чемпионом мира 2014 года, причем вошел в символическую команду турнира, а также завоевал бронзу Евро-2012 и Евро-2016. В общей сложности на его счету почти 80 матчей за национальную команду, человек с таким опытом, безусловно, не помешал бы. Тем более в прошедшем сезоне Хуммельс пережил ренессанс и помог дортмундской «Боруссии» добраться до финала Лиги чемпионов. Сам он был готов ехать на Евро хоть пятым центральным защитником, но Юлиан Нагельсман решил сделать ставку на других. Примечательно, что специалист не включил в заявку и других лидеров выстрелившей «Боруссии» — Никласа Зюле, Эмре Джана, Юлиана Брандта.

Леон Горецка (Германия)

Еще одно неоднозначное решение Нагельсмана. Полузащитник «Баварии» уже десять лет активно вызывается в сборную, играл на двух последних чемпионатах мира и Евро-2020. К тому же футболист провел неплохой клубный сезон, отметившись 6 голами и 11 передачами в 42 матчах всех турниров. Вряд ли он уступает, к примеру, юному одноклубнику Александару Павловичу или Паскалю Гросу из «Брайтона», которые на Евро поедут. Недавно Нагельсман признался, что у него был непростой разговор с Хуммельсом и Горецкой, и вряд ли они остались довольны решением тренера. Если Германия провалится на Евро, тренеру определенно припомнят его выбор.

Френки де Йонг (Нидерланды)

Полузащитник «Барселоны» — ключевой игрок сборной Нидерландов в средней линии и в команде в целом. 27-летний футболист защищает оранжевые цвета на протяжении шести лет на безальтернативной основе. Но в прошедшем сезоне он столкнулся с несколькими непростыми травмами лодыжки, из-за чего пропустил немало игр не только в клубе, но и в отборе на Евро-2024. В конце апреля де Йонг вновь получил повреждение, чем вынудил нидерландцев нервничать. В предварительные списки полузащитник попал, но ближе к турниру стало понятно, что полностью восстановиться он не успеет. Так что Рональду Куману пришлось в срочном порядке искать замену, которой стал Иан Матсен, сверкнувший с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Тимо Вернер (Германия)

Позиция центрального нападающего — самая проблемная у хозяев Евро-2024 на протяжении многих лет. С тех пор, как Мирослав Клозе завершил карьеру, у бундестим не было ярко выраженного форварда топ-уровня. Вернер на этом фоне казался фактически безальтернативной фигурой, к 28 годам он успел отыграть более полусотни матчей за бундестим. В том числе был участником ЧМ-2018 и Евро-2020, а ЧМ-2022 пропустил из-за травмы. Интересно, что Нагельсман не стал вызывать форварда, хотя прекрасно знаком с его возможностями по совместной работе в «Лейпциге». Но тут вопросов к тренеру меньше, поскольку Вернер провел не лучшие полгода в «Тоттенхэме», где отметился всего двумя голами в 14 матчах.

Гави (Испания)

Испанцу нет еще и 20 лет, а у него за плечами более сотни матчей за «Барселону», а также 27 игр в составе национальной команды. Именно он был самым молодым дебютантом сборной до того, как появился Ламин Ямаль. Очевидно, что это футболист, вокруг которого будет строиться сборная долгие годы. Тем обиднее было ему получить тяжелейшую травму колена в ничего не значащем матче отбора Евро-2024 с Грузией (3:1). Гави тогда покидал поле в слезах, понимая, что на долгий срок остался без футбола. Дело было в ноябре, но даже полугода оказалось недостаточно, чтобы восстановиться к чемпионату Европы. К слову, болельщики «Барселоны» очень злились на Луиса де ла Фуэнте за то, что тот не поберег вундеркинда.

Тибо Куртуа (Бельгия)

У опытного вратаря непростые отношения с национальной командой. Можно вспомнить его конфликт с главным конкурентом за статус первого номера Симоном Миньоле или историю с Кевином Де Брёйне, у которого он увел девушку. Куртуа ссорился и с Доменико Тедеско, лишившим ветерана капитанской повязки, что вызвало у того публичное возмущение. Тем не менее голкипер «Реала» оставался для национальной команды незаменимым, и в нынешнем отсутствии в заявке нет никакой скандальной подоплеки. Все просто — Куртуа пропустил почти весь сезон из-за травмы колена и смог вернуться на поле только в мае. Вратарь провел несколько матчей и великолепно отыграл финал Лиги чемпионов, но Тедеско решил не рисковать, справедливо полагая, что Тибо не набрал оптимальную форму.

Маркус Рэшфорд (Англия)

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» очень рано заявил о себе во взрослом футболе и в возрасте 18 лет поехал в составе сборной на Евро-2016. На трех последующих крупных турнирах Рэшфорд неизменно попадал в заявку и в общей сложности отыграл 60 матчей (17 голов, 6 передач). Но нынешний сезон форвард, как и весь «МЮ», откровенно говоря, провалил, поэтому выбор Гарета Саутгейта никого особо не удивил. За 48 матчей на клубном уровне Рэшфорд забил лишь восемь голов, а свой последний мяч оформил еще в марте. К слову, нападающий отреагировал на непопадание в заявку сдержанно и пожелал удачи партнерам.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241408&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гарри Магуайр (Англия)

Все то, что было сказано в отношении Рэшфорда, в равной степени применимо к защитнику «МЮ». Вообще из команды Эрика тен Хага вызвано всего два футболиста — опытнейший Люк Шоу и молодой Кобби Мейну в качестве аванса. Что касается Магуайра, то он, в отличие от Рэшфорда, все же имел чуть больше шансов на поездку в Германию, поскольку конкуренция в центре обороны сборной Англии не так высока, как в атаке. 31-летнего защитника подвело здоровье — из-за мышечной травмы он пропустил весь май. Ветеран заявил, что опустошен пропуском турнира, и предположил, что сам виноват, так как форсировал восстановление, чем только усугубил ситуацию.

Джек Грилиш (Англия)

Это, пожалуй, главная неожиданность в составе сборной Англии. С одной стороны, Грилиш не был твердым игроком стартового состава «Манчестер Сити» — всего 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил три гола и сделал три результативные передачи. А в заключительных матчах сезона и вовсе не выходил на поле. В то же время Гвардиола очень ценит полузащитника за большой объем работы, да и в национальной команде тот приносил немало пользы. Достаточно сказать, что еще в начале июня Грилиш сыграл против Боснии и Герцеговины (3:0), записав на свой счет передачу, а через несколько дней его отцепили. СМИ писали, что решение Саутгейта шокировало не только самого игрока, но и его партнеров, которые всем коллективом утешали его в номере после объявления состава.

Давид Алаба (Австрия)

Во время декабрьского матча чемпионата Испании между «Реалом» и «Вильярреалом» вся футбольная Австрия была повергнута в шок. В конце первого тайма Алаба был заменен из-за травмы, а обследование подтвердило разрыв крестообразной связки колена. Стало понятно, что только чудо поможет капитану национальной команды восстановиться к чемпионату Европы. Его не случилось — Алаба до конца сезона так и не вернулся на поле, так что будет наблюдать за сборной со стороны. Помимо того, что защитник носил капитанскую повязку, он еще и был близок к рекорду по количеству матчей за Австрию (105). Чаще него цвета команды защищал только Марко Арнаутович (112), который в Германию в итоге поедет.

Леонардо Бонуччи (Италия)

Три года назад именно Бонуччи был признан лучшим игроком победного для Италии финала чемпионата Европы. За сборную защитник выступал с 2010 года и по количеству матчей (121) занимает четвертую строчку за всю историю. Прошлым летом ветеран перебрался из «Ювентуса» в немецкий «Унион» и публично заявил, что мечтает завершить карьеру как раз после Евро-2024. Уже зимой он отправился в «Фенербахче», где у него совсем не пошло — всего 11 матчей, большая часть из которых не в стартовом составе. Было очевидно, что с такой статистикой Лучано Спаллетти футболиста не вызовет. А в конце мая Бонуччи и вовсе объявил, что завершает карьеру, так и не реализовав мечту о защите титула чемпиона Европы.

Поль Погба (Франция)

Полтора года назад полузащитник не смог поехать на ЧМ-2022 из-за травмы и упустил возможность завоевать серебряные медали. Но к тому моменту у него были в активе победы на ЧМ-2018 и в Лиге наций сезона-2020/21, а также звание вице-чемпиона Европы 2016 года. До красивого числа 100 ему оставалось провести всего девять матчей за сборную Франции. Погба уже вплотную бы приблизился к заветной планке, если бы в минувшем феврале его не дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга. Теперь с большой долей вероятности закончится не только его история в сборной, но и карьера в принципе.

Люка Эрнандес (Франция)

Защитник «ПСЖ» — важный игрок для Дидье Дешама. При нем Эрнандес дебютировал за сборную, выиграл ЧМ-2018, взял серебро ЧМ-2022, участвовал в Евро-2020. Нет сомнений, что 28-летний футболист поехал бы и в Германию, так как провел неплохой сезон во французском гранде, где застолбил левый фланг обороны. Но в ответном полуфинале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», всего за месяц до старта чемпионата Европы, защитник порвал «кресты». Сначала были надежды, что все обойдется, но в итоге без футбола игроку «ПСЖ» придется провести минимум полгода. Плохая новость для сборной Франции, но у Дешама есть еще один Эрнандес — Тео, выступающий за «Милан». Скорее всего, именно он закроет левую бровку за себя и за брата.