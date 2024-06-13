Власти Германии опасаются срыва матча Сербии и Англии на Евро-2024

Правоохранительные органы опасаются агрессивного поведения сербских ультрас, которые могут попасть на стадион вместе с остальными болельщиками. Ожидается, что 500 сербских «хулиганов» окажутся внутри тысячи поклонников Англии, что может спровоцировать конфликт.

В качестве мер по предотвращению потенциального конфликта будут предприняты следующие меры: на стадионе будет подаваться только слабоалкогольное пиво, болельщики из двух стран будут держаться отдельно, а в рамках масштабной операции по обеспечению безопасности будут дежурить более 1000 полицейских.