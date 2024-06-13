Дани Карвахаль: Надеюсь, Мбаппе провалит Евро-2024

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«Что я могу сказать? Он лучший в мире. Лучшие должны играть в лучшей команде. Сейчас я надеюсь, что он провалит Евро-2024, а с августа станет лучшей версией себя.



Когда я играл против него, я страдал, много страдал. Он один из сильнейших соперников, с которыми я когда-либо сталкивался. По скорости, по технике, по мощности», — приводит слова Карвахаля RMC Sport.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля. Матчи континентального первенства примут 10 городов Германии.

Мбаппе дебютировал за сборную Франции в марте 2017 года. С тех пор он провел за национальную команду 78 матчей, в которых забил 47 мячей. 25-летний нападающий является третьим лучшим бомбардиром в истории сборной и уступает лишь Оливье Жиру (57) и Тьерри Анри (51). В 2018 году на чемпионате мира в России сборная Франции в финале обыграла национальную команду Хорватии со счетом 4:2.

3 июня мадридский «Реал» официально объявил о подписании пятилетнего контракта с Мбаппе, который покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента. Француз получит подписной бонус в размере €100 млн, а его годовая зарплата после уплаты налогов составит €15 млн. В мадридском клубе нападающий будет выступать под девятым номером.