«Смотрю и улыбаюсь»: Мбаппе вспомнил о проигранном финале ЧМ-2022

В финале прошедшего в 2022 году чемпионата мира сборная Франции уступила аргентинцам (3:3; 2:4 в серии пенальти) и не сумела во второй раз подряд стать чемпионами мира. В финале первенства 2018 года, прошедшего в России, французы обыграли хорватов (4:2).

«Мы должны двигаться дальше. Было больно оказаться близко к повторению исторического успеха. Всем, кроме нас, понравилась игра, но это часть футбола. Сейчас, когда я смотрю этот матч, я улыбаюсь, потому что это тоже часть истории. Мы знаем, что нам надо делать, если снова окажемся в финале. Это сложно, но в моем случае я не могу на 100% насладиться просмотром, потому что трофей ускользнул от нас, но это часть пути, часть футбола. Надеюсь, в США мы выиграем чемпионат мира», — приводит слова Мбаппе Football on TNT Sports.

Мбаппе вошел в заявку сборной Франции на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, он будет капитаном команды. Французы сыграют в группе D с командами Австрии (17 июня), Нидерландов (21 июня) и Польши (25 июня).