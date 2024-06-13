«Смотрю и улыбаюсь»: Мбаппе вспомнил о проигранном финале ЧМ-2022

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

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до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
14.06ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
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18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
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20.06СловенияСербия
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Группа CНе начался
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Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
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6.07W40W38
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6.07W43W44
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Англия
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Нидерланды
00
2
Франция
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3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
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1
Португалия
00
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Чехия
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3
Грузия
00
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Турция
00
11:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Смотрю и улыбаюсь»: Мбаппе вспомнил о проигранном финале ЧМ-2022

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заявил, что спустя полтора года легче относится к поражению в финале чемпионата мира в Катаре и намерен завоевать во второй раз трофей в 2026 году.

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Источник: Reuters

В финале прошедшего в 2022 году чемпионата мира сборная Франции уступила аргентинцам (3:3; 2:4 в серии пенальти) и не сумела во второй раз подряд стать чемпионами мира. В финале первенства 2018 года, прошедшего в России, французы обыграли хорватов (4:2).

«Мы должны двигаться дальше. Было больно оказаться близко к повторению исторического успеха. Всем, кроме нас, понравилась игра, но это часть футбола. Сейчас, когда я смотрю этот матч, я улыбаюсь, потому что это тоже часть истории. Мы знаем, что нам надо делать, если снова окажемся в финале. Это сложно, но в моем случае я не могу на 100% насладиться просмотром, потому что трофей ускользнул от нас, но это часть пути, часть футбола. Надеюсь, в США мы выиграем чемпионат мира», — приводит слова Мбаппе Football on TNT Sports.

Мбаппе вошел в заявку сборной Франции на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, он будет капитаном команды. Французы сыграют в группе D с командами Австрии (17 июня), Нидерландов (21 июня) и Польши (25 июня).

«Это будет потрясающий опыт, очередная возможность написать историю для своей страны. Я буду готов, само собой, будет сложно, все знают, как сложно выиграть Евро, потому что все команды очень сильные. Мы видим, какая у нас сумасшедшая группа, но мы готовы. Я хочу выиграть Евро — я выиграл чемпионат мира, Лигу наций, и теперь не хватает только этого достижения с национальной командой. Это мой первый турнир в качестве капитана, поэтому это очень важно для меня, для страны, и я хочу, чтобы люди гордились нами», — добавил он.

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