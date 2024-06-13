Англия — главный фаворит Евро-2024. Это странно

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
14.06ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
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20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
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23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
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26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
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1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
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Испания
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Хорватия
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Албания
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Словения
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Дания
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Сербия
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4
Англия
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Словакия
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Грузия
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13:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Англия — главный фаворит Евро-2024. Это странно

Ощущение, будто это сборная Бразилии, которую возглавил Красножан.

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Источник: Reuters

Сборная Англии считается фаворитом чемпионата Европы. Не одним из, а именно главным. Об этом говорят и котировки букмекеров, и аналитики Opta. Вот как выглядит вероятность победы сборных на Евро-2024:

19,9% — Англия
19,1% — Франция
12,4% — Германия
9,6% — Испания
9,2% — Португалия
5,1% — Нидерланды
5% — Италия
4,7% — Бельгия.

Удивительно, что Англия оказалась на первом месте. Это одна из самых парадоксальных команд турнира. Когда видишь вместе Беллингема, Кейна и Фодена, которые провели восхитительный сезон, то понимаешь, почему Англия так сильна. Однако в футбол играют не фамилии. Сильнейшие футболисты — это не всегда сильнейшая команда.

Не стоит ждать, что эти же Беллингем, Кейн и Фоден будут показывать такой же крутой футбол, как в клубах. «Реал» и «Сити» — это идеально отстроенные машины, где футболисты чувствуют друг друга с закрытыми глазами. И даже проблемная в этом сезоне «Бавария» выглядит более цельной, чем сборная Англии. На таких турнирах, как Евро, важна фигура тренера. Мы это знаем и по нашей сборной. До сих пор футболисты вспоминают, как их объединил Гус Хиддинк на Евро-2008.

Что касается Саутгейта, то он может похвастаться неплохими результатами (полуфинал ЧМ-2018, выход в финал Евро-2020 и ¼ финала ЧМ-2022). Хотя мы помним, насколько лёгкая сетка была у англичан на прошлом Евро и какой сомнительный пенальти они получили на 104-й минуте в полуфинале с датчанами. Но глобально результаты при Саутгейте были неплохие. Другое дело, что они были добыты скорее вопреки главному тренеру, а не благодаря ему. Он несколько лет ставил в основу Гарри Магуайра, когда тот выглядел невнятно. Теперь ситуация забавным образом развернулась.

Защитник «МЮ» выдал классный сезон и даже признавался лучшим игроком ноября в АПЛ. Теперь его появление в основе не вызывало бы таких вопросов, но тут Магуайр получил травму. При этом тренер отказался от Дайера, который стал основным в «Баварии». Не получил вызов и стабильный Тарковски из «Эвертона». Ну и давно игнорируется Томори из «Милана». Ещё можно вспомнить, что оказаться в заявке явно заслуживал Уайт из «Арсенала», однако он не попал в заявку из-за конфликта с тренерским штабом.

А теперь ещё — бац! Стоунз пропустил тренировку из-за болезни. Без него будет уже совсем беда, если всё-таки Джон выпадет из состава.

Причём сомнения вызывает не только выбор футболистов, но и то, как их используют. Обладая восхитительной линией нападения, сборная Англии не делает ставку на атакующий футбол. Саутгейт во многом строит игру от обороны. И если при наличии тяжёленького Магуайра ещё имело смысл играть низким блоком, то теперь это выглядит вдвойне странно. Ощущение, что речь идёт про сборную Бразилии, которую возглавил Юрий Красножан.

Последний товарищеский матч перед Евро-2024 Англия проводила дома на «Уэмбли». Соперником была сборная Исландии, однако игра получилось крайне невнятной со стороны хозяев. Они не смогли забить команде, которая пролетела мимо чемпионата Европы. Несколько моментов у англичан, конечно, было, но, глобально говоря, это не футбол фаворитов Евро-2024. Игроки сборной Англии покидали стадион под свист своих же трибун.

При этом Англии на Евро повезло с группой. Предстоит сыграть с Сербией, Данией и Словенией. Само собой, Англия выйдет в плей-офф. И, скорее всего, с первого места, а значит, попадёт на третью команду из группы D, E или F. Удобный расклад, при котором почти гарантировано место в четвертьфинале. Только затем нужно будет пройти трёх действительно сильных соперников. Вот тогда у Англии, как правило, и начинаются проблемы. Так что я больше понимаю рейтинг CIES, который даёт англичан лишь четвёртыми фаворитами Евро-2024.

Григорий Телингатер

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История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
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